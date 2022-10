¿Quién es Steve Lacy? El nuevo dueño de las listas es productor, icono de la moda y arrasa con ‘Bad habit’

Steve Lacy no es un artista emergente. Más bien podríamos definirlo como un auténtico currante de la música al que por fin le ha llegado la hora del gran reconocimiento. Porque si hasta 2022 era más conocido por ser un icono de la moda o un productor que marcaba tendencia en redes como TikTok, desde el estreno de Bad habit se ha convertido en la estrella mundial que su talento reclamaba.

Su nombre está indisolublemente ligado al de los californianos The Internet, una de las bandas más sorprendentes del 2018, cuyos miembros venían en su mayoría de Oddfuture, otro grupo de la escena hip-hop que marcó tendencia en la primera década del siglo XXI.

En Compton, uno de los suburbios con mayores índices de criminalidad y mayor tasa de pobreza, fue donde se forjó el carácter de Steve Lacy (Los Ángeles, California, Estados Unidos, 23 de mayo de 1998). La educación privada que le facilitó su madre le alejó de los problemas y le despertó el gusanillo por la música. Con apenas 15 años componía y producía sus propias canciones con un iPhone. A los 20 su nombre ya era un habitual de artistas como Kendrick Lamar, Solange, Vampire Weekend...

Su talento, su arrojo y su valentía le abrieron las puertas de la producción de los discos de las grandes estrellas. El mismo arrojo y valentía que tuvo para hablar abiertamente de su bisexualidad con apenas 19 años estando en un universo tan homófobo como suele ser el rap / hip-hop.

Hacer las cosas con corazón y con cabeza es lo que le ha llevado a convertirse en el auténtico fenómeno del 2022 como el boom de Bad habit, canción que forma parte de su segundo disco de estudio, Gemini rights. En Youtube el clip supera los 32 millones de reproducciones pero es en redes como TikTok donde su música suena 24/7.

Un tema diferente a casi todos los que hemos escuchado, con una estructura más bien anárquica en la que uno no sabe si se encuentra en el estribillo o en las estrofas, pero con una melodía arrolladora y una letra que te engancha desde el primer segundo: "I Wish I Knew, I Wish I Knew You Wanted Me" ("Ojalá hubiera sabido, ojalá hubiera sabido que me querías").

"Realmente no sabía que esta canción iba a convertirse en un éxito así. Sabía que era divertida, sabía que me justaba y que era divertida. Nos reíamos pensando que era una historia divertida. Creo que es algo por lo que todo el mundo ha pasado alguna vez" ha contestado a la revista Rolling Stone tras su tercera semana en el número 1 de singles de Estados Unidos.

Atrás han quedado los tiempos en los que Steve Lacy no era solo un productor reputado sino un auténtico referente de la moda. Sus ideas en las redes sociales se convertían en tendencias, algo que parece haber trasladado ahora a su imagen musical.

Y pocos son los que no ven que el productor, compositor, guitarrista y cantante es también un trendhunter capaz de convertir un remix de Gangnam style en la razón por la que millones de jóvenes en todo el mundo descubrieron la canción que cambió la forma en la que consumíamos la música.

Un nuevo escenario para la industria en el que Steve Lacy ha echado la puerta abajo. Su carrera, que va afianzando paso a paso, podríamos definirla como meteórica. Pocos pueden presumir de haber estado nominados al Grammy con su álbum debut y de haber convertido su segundo elepé en un auténtico bombazo a la altura de las grandes estrellas.

Si aún no has escuchado su música, ahora ya sabes de donde sale este artistazo. Apollo XXI y Gemini rights son sus dos primeros discos. Ándate con ojo, Bruno Mars, porque hay un nuevo candidato al trono del funk.