La bonita reacción de Rosalía al fichaje de Claudia La Chispa en ‘UPA Next’

No queda nada para que las puertas de la Escuela de Carmen Arranz vuelvan a abrirse. UPA Next, el esperadísimo regreso de Un Paso Adelante, se emitirá en ATRESplayer en los próximos meses, siendo una de las grandes apuestas de la plataforma para el 2023.

Para conocer un poco mejor el proyecto, LOS40 pudo colarse en el rodaje y conocer de primera mano a los nuevos personajes de la serie. Además, como somos unos nostálgicos, quisimos recordar con todos ellos la trama de la serie original.

Una de las protagonistas de esta nueva generación de alumnos de la Escuela Carmen Arranz es Claudia La Chispa: una artista de Chiclana que tiene una voz prodigiosa y que ha recorrido el mundo junto a Rosalía. Y es que Claudia, antes de formar parte de esta serie dando vida a Elvira, fue parte del equipo de la estrella catalana durante su gira de El Mal Querer.

Claudia estuvo junto a la intérprete de Despechá en 2019 por su gira por Europa y Estados Unidos, haciendo los coros de la ganadora de un Grammy durante aquel tour. Desde entonces, las dos artistas tienen una bonita amistad y, cuando sus apretadas agendas se lo permiten, intercambian algunos mensajes.

“Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ella, la verdad. Todo lo que hace me parece fuera de lo normal. Tiene una mente privilegiada, es una trabajadora nata y todo lo que tiene se lo merece”, ha empezado diciendo. “Es una diosa”, ha continuado explicando.

En LOS40 hemos querido saber si Rosalía verá la serie de UPA Next. Claudia no tiene dudas: “Claro, claro. Yo le conté a ella que me había salido esto y ella me dijo que lo hiciese”.

El consejo de Rosalía a Claudia

“Me dijo 'hazlo, esfuérzate y cree en ti misma', porque tenía mucho miedo. Yo soy cantante más que actriz y me daba un poco de miedo estar aquí”, nos reconoce Claudia.

Sin duda, estamos seguros de que esta artista va a dar mucho de qué hablar. Quedate con su nombre, Claudia La Chispa, porque te va a cautivar con su voz.