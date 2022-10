El pasado verano, y como parte de El Eco de LOS40, LOS40 lanzaba, en el marco de su gira “LOS40 Summer Live”, “From Trash to Live”, una campaña de concienciación sobre la importancia del reciclaje de plásticos en los conciertos que tuvo una gran acogida entre los asistentes. Para dar continuidad a esta iniciativa, y con el objetivo de tener un impacto real en el medioambiente y de sensibilizar y visibilizar el problema de las basuras marinas que afecta a los océanos, el pasado sábado 22 de octubre, se llevó a cabo una recogida de residuos en distintas playas de las Islas Baleares en la que participaron los amigos y oyentes de la comunidad LOS40.

Durante más de 3 horas, más de 200 seguidores de LOS40 se movilizaron para vaciar de residuos las playas de Ses Penyes Roges (Mallorca), Binigaus (Menorca), Cala Gració (Ibiza) y Es Migjorn (Formentera). La recogida contó, además, con el apoyo de Fundación Palma Aquarium y Voluntariado CaixaBank.

La directora del departamento de educación y conservación Palma Aquarium, Débora Morrison, que participó en la recogida de residuos, daba un impactante dato en la última EcoTalk organizada por El Eco de LOS40 el pasado 23 de septiembre: “En los últimos 5 años, el 100% de las tortugas que hemos recuperado o procesado tenían plástico en sus estómagos. Y el 95% entran en el centro de rescate por enmallamiento y en la gran mayoría de los casos tenemos que amputarles una aleta”.

Los seguidores de LOS40 se movilizan contra la contaminación de los mares y océanos

En este mismo sentido, Bruno Sokolowicz, locutor de LOS40 Classic y embajador de El Eco de LOS40 ha destacado la importancia de participar en estas actividades de responsabilidad ambiental y concienciación sobre los residuos que llegan a las playas: “Que la mayor comunidad musical del mundo en habla hispana dé este paso al frente para contribuir a salvar la vida en el planeta tal y como la conocemos con El Eco de LoS40 es una gran noticia. Como dijo Ben, el tío de Spiderman, ‘un gran poder conlleva una gran responsabilidad’. Muy feliz de aportar mi ‘granito de arena de playa libre de plásticos’ a #FromTrashToLive.”

El Eco de LOS40, por unas playas más limpias. / Los40.

La mayor parte de residuos encontrados durante la limpieza de las 4 playas fueron colillas, botellas de plástico, plásticos pequeños, tapones, bricks y latas. El destino de alguno de estos residuos será convertirse en un vestido diseñado por el diseñador madrileño Federico Betancourt, que lucirá una de las estrellas invitadas a la gala de LOS40 Music Awards que se celebrará el 4 de noviembre en Madrid. El innovador traje estará confeccionado a partir de los plásticos y botellas recogidos en las playas. Betancourt ha explicado que “la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Es necesario un cambio en la forma de producir y de consumir moda, y me enorgullece formar parte del proyecto El Eco de LOS40 para ayudar a concienciar sobre ello. Como diseñador, intento usar tejidos reciclados procedentes de prendas de segunda mano, así como adornos y aplicaciones rescatados y reutilizados. Recibir la llamada de LOS40 me ha hecho mucha ilusión, y participar tanto en la recogida de residuos como en la creación de este vestido es un reto maravilloso. La plataforma que me proporciona y el alcance de este proyecto es incomparable.”

Sobre el Eco de LOS40

El Eco de LOS40 es un proyecto que sella el compromiso de la cadena poniendo en marcha 40 iniciativas sostenibles para ayudar a construir, entre todos, un planeta mejor. Música y ecología se unen para llevar a cabo 40 iniciativas centradas en promover la sostenibilidad de distintos ángulos y en dar voz, y ECO, a todos aquellos que están trabajando para salvar la casa de la música, nuestro planeta