Sergio Ramos y su hermana se despiden, llenos de tristeza, de un amigo de la infancia

El pasado miércoles se le perdía la pista a Santiago Durán, piloto de avión de extinción de incendios forestales, que iba en su aeronave. Las inclemencias meteorológicas le hicieron regresar al punto de partida de su vuelo, pero no llegó.

Tras unos días de búsqueda, finalmente se encontró su avioneta estrellada en un lugar de difícil acceso en el término municipal zamorano de Porto. Las autoridades han compartido mensajes de condolencias y también familia y amigos.

Era este fin de semana cuando uno de sus amigos más famoso de su infancia quería despedirse de él: Sergio Ramos.

Amigo de los Ramos

“La tristeza forma parte de las despedidas, pero hoy es mucho más, es la injusticia, la rabia y el dolor, por ti, por tu familia, por todos. Gracias, Santi, por ‘enseñar a volar’ a todo el que ha tenido la suerte de conocerte y disfrutar de la vida a tu lado. DEP, hermano 🙏!! Te echaremos de menos. ❤️🖤✝️🖤❤️”, escribía Sergio Ramos junto a una foto de infancia en la que se les veía a ambos con algunos amigos más en lo que parecía la celebración de un cumpleaños.

El profesional de los incendios era gran amigo de la familia. De hecho, la hermana del futbolista, Miriam Ramos, también ha compartido su despedida de manera pública.

“Boludo te fuiste demasiado pronto. Con esa forma de ser y esa sonrisa tan bonita. Amigos desde la infancia en Camas… Aún no me lo puedo creer y no habrá consuelo para tu familia. Ahora estarás con tú viejo, cuidad y proteger a la familia que mucha falta le va hacer. Lo injusta que es ésta puta vida. DEP Santi 🖤”, escribía junto a la foto que hemos visto difundida sobre él estos días.

“Mi más sentido pésame. DEP. Santi, vuela sin parar amigo”, añadía El Cordobés. La Flaka, Dama, Arcángel o Lorena Gómez compartían también corazones rojos o caritas de pena ante la noticia.