"Emosido engañado": los espectadores condenan el final de 'Infiel' en Antena 3

Antena 3 se despide de la que ha sido, sin duda, una de sus apuestas más exitosas. Infiel, la serie turca por excelencia de Atresmedia, dijo adiós a los espectadores con su capítulo final el domingo 23 de octubre. Después de 59 episodios que han mantenido a gran parte de la audiencia pegadas a sus televisiones, la ficción más vista ha llegado a su fin.

La cadena llevaba semanas anunciándolo y los seguidores de la serie protagonizada por Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan) y Melis Sezen (Derin), entre otros muchos, han estado esperándolo, con lágrimas en los ojos, desde entonces.

Ha sido la propia corporación de Atresmedia la que ha informado de las exitosas cifras que les ha aportado este cierre de la serie turca, obteniendo un récord histórico (27,7% de share), con 1,6 millones de espectadores.

Sin embargo, la despedida, que se emitió justo después de una entrega más de Tierra Amarga, no ha sido tan tierna o bien acogida como cabía imaginar y la audiencia, como suele ser habitual, ha dado su opinión con respecto al final de Infiel a través de las redes sociales y lo cierto es que las reacciones no han sido del todo buenas.

Las reacciones al final de Infiel en Antena 3

La mayor parte de las valoraciones se podrían resumir en una sola (y cómica) frase: "Emosido engañados". Así lo expresaba uno de los espectadores que, tras ver el capítulo final de Infiel, no quedó muy satisfecho.

Otros, sin embargo, no se han mostrado tan ingeniosos y han tirado más por la crítica directa que por el humor; reprochando la falta de explicaciones con respecto a lo que finalmente ocurre con algunos personajes. También hay quien opina que el final es "bastante soso" o, incluso, "desastroso". "Gran serie, pero no me ha gustado el final", apunta otra.

Una serie q tuvo una trama que atrapó al televidente y q dejó excelentes datos d audiencia tenga un final desastroso,es penoso.Tiempo recortado, q pasó con la vida d Asya, todos viviendo felices y todos llevan sus pecados a cuestas como los lleva Volkan #InfielFinal — @ LaSobreviviente (@NanyVal2) October 23, 2022

"Es de vergüenza": el castigo de los fans a la demora de la emisión

Pero el final de la historia de Infiel, la forma de narrarlo o el desenlace de sus personajes no es lo único que parece haber indignado a los seguidores, sino también la demora de Antena 3 al emitir el último capítulo.

os pasasteis con los seguidores de mujer y os habéis pasado con los seguidores de infiel @antena3com es de vergüenza como tratáis a los telespectadores #InfielFinal — Lagherta83 (@lagherta83) October 23, 2022

"Es de vergüenza cómo tratáis a los espectadores de Infiel", lamenta una tuitera. Otros también se han quejado de que Antena 3 haya dividido este final en tres partes. "Me parece tan heavy que emitan el final de #Infiel en late night, con lo bien que ha funcionado en Audiencias".