Ana Torroja habla de la razón del fin de Mecano cuando se cumplen 30 años del último concierto del grupo

Se cumplen 30 años del último concierto de Mecano y Socialité ha querido hacerse eco de este aniversario. “El tema del que vamos a hablar es bastante interesante, se ha especulado mucho, hay incluso leyendas urbanas sobre este tema”, aseguraba Nuria Marín.

“Un grupo que lo petaba, de repente, se separan, ya no hacen más música juntos”, resumía Nuria sobre aquel momento en el que se disolvió el grupo.

“Fue un disgusto aquella noche famosa en la que José María salió y dijo, sin consultar con nadie, que Mecano se ha acabado”, recordaban las palabras del productor Miguel Ángel Arenas, ‘Capi’, allá por 2006 sobre lo que sucedió aquel 26 de noviembre de 1998.

Pasado el tiempo José María Cano explicó que el motivo de su decisión había sido a causa de la dedicación que quería dar a su hijo Daniel, fruto de su matrimonio con Marta Gómez, que había sido diagnosticado con trastorno de Asperger.

Pero lo cierto es que la relación de los hermanos Cano, durante los doce años que duró el grupo, fue siempre muy complicada y llena de tensiones. “Dos hermanos, misma familia, muy competitivos, los dos, autores de canciones. Ahí había un pique muy grande y en ese fuego cruzado, en medio, estaba Ana”, relataba Alonso Caparrós sobre esta historia.

A día de hoy, Ana Torroja sigue siendo una de las voces más reconocibles de la escena musical de nuestro país. Nacho Cano se ha convertido en un respetado productor musical y José María Cano se ha centrado en la pintura y vende cuadros a precios millonarios.

Recordando viejos tiempos

“Fue una etapa increíble de mi vida profesional donde aprendí muchísimo, que disfruté también mucho, que sufrí también. Así somos, solo nos queda lo bonito en el recuerdo y solo tengo recuerdos bellísimos de esa etapa. Después de ese último concierto yo he seguido cantando esas canciones cada concierto que hago y quizás por eso no lo eche tanto de menos, porque está en mi presente”, asegura la cantante.

Hubo un tiempo en el que era la voz del grupo más importante en España. “Fue una explosión muy grande. No me dio tiempo a asimilar lo que estaba ocurriendo. Entendí lo que había pasado cuando Mecano se separó y me fui fuera un rato. Con esa distancia entendí lo que había pasado”, reflexiona sobre cómo vivió aquellos días.

Igual que dijo Nacho Cano hace unos meses, ve muy difícil una reunión del grupo. “Ya se terminó, lo importante es que las canciones son eternas, ahí siguen”, aseguraba.

El motivo de la separación

Cuando le preguntan por aquellas desavenencias entre los hermanos como posible causa del fin del grupo, ella lo aclara, “ese no fue el motivo de la separación. El motivo de la separación fueron razones personales de José en su momento”.

Que había malos rollos era patente, pero ella le quita hierro, es algo que ocurría “como en cualquier relación de pareja, de familia, de amistad, hay mejores y peores momentos”.

Lo que está claro es que no había tanto unión entre ellos como podría uno pensar. “No teníamos vida común aparte del trabajo. Lo que pasa es que estábamos todo el día juntos porque estábamos todo el día trabajando. Pero fuera del trabajo, cada uno tenía su vida independiente. Sí estamos al tanto de lo que hace uno y hace otro, pero no tenemos vida en común”, confirmaba.

Ahora ella está centrada en su carrera y en una canción sobre el cáncer, enfermedad que afecta a su madre.