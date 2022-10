Rubén Cortada vuelve a la tele tras superar tres años de "infierno" personal por la muerte de sus padres

Rubén Cortada y Blanca Suárez son los dos invitados que inaugurarán este lunes la programación semanal de El Hormiguero de Pablo Motos. Los dos actores, populares por sus trabajos anteriores como El Príncipe en el caso de Cortada y Las chicas del cable en el de Blanca Suárez, se sentarán esta noche en el plató de Antena 3 para promocionar El cuarto pasajero, la última película de Álex de la Iglesia que se estrenará el próximo 28 de octubre en los cines.

Pero, a la vez que tratan de convencer al público de que vaya a ver su nuevo trabajo, tanto Blanca Suárez como Rubén Cortada tendrán que hacer frente a una entrevista que suele tratar de indagar en los más personal de las celebrities, por lo que no resultaría extraño que Cortada hablase, una vez más, de la dura etapa que acaba de dejar atrás.

El actor cubano al que su papel de Faruq en El Príncipe catapultó a la fama en nuestro país, ha confesado recientemente en una entrevista con El País que diveros problemas graves en su vida personal, sumados a las restricciones por la pandemia de coronavirus y a la cancelación de un proyecto por el que lo había apostado todo, han sido lo que le ha mantenido apartado de los focos durante los tres últimos años, una etapa que para él, ha sido un absoluto "infierno".

El actor de la Isla de la Juventud le explicó hace unas semanas a Luz Sánchez Mellado que, después de arrasar con El Príncipe no pararon de ofrecerle proyectos apasionantes. Su carrera iba viento en popa y se estaba acostumbrando a trabajar mucho y muy duro cuando, en el momento más dulce, todo se truncó por el fallecimiento repentino de su padre.. Al poco tiempo de perder a su padre, su madre cayó enferma y tuvo que someterse a tratamientos de quimioterapia que le provocaron muchísimo sufrimiento

Para Cortada la pérdida de su progenitor fue un golpe muy duro y el inicio de su particular calvario. El actor se volcó en superar un duelo que le pesaba mucho pero ni tan siquiera pudo hacerlo como esperaba. Al poco tiempo de perder a su padre, su madre cayó enferma y tuvo que someterse a tratamientos de quimioterapia que le provocaron muchísimo sufrimiento.

"Se me juntó el duelo con la pandemia, con que me falló un proyecto de Neftlix en el que me había volcado, y toqué fondo"



Dos años después de la defunción de su padre, Cortada tuvo que decirle también adiós a su madre y al poco tiempo, llegó la pandemia de Covid-19. "Sé que es ley de vida, que no soy el único, que esto le pasa a todo el mundo, pero se me juntó el duelo con la pandemia, con que me falló un proyecto de Neftlix en el que me había volcado, y toqué fondo. Pasé un infierno", sostuvo el actor ante las preguntas de El País para después asegurar que a su parecer, lo que le ha sucedido es uan especie de precio a pagar por el éxito que había conseguido anteriormente. "Es como si alguien hubiera dicho: te va bien, ok, ahora vas a pagar tu peaje... ", asegúró.

Sin embargo, pese a que han sido tiempos muy duros para él, el proyecto con Álex de la Iglesia y Blanca Suárez que se estrena el próximo viernes parece haberle ayudado mucho a pasar página. "Hoy, todo eso está aterrizado, y estoy de vuelta", explicó él mismo.

Eso sí, aunque ya se encuentra totalmente recuperado de sus procesos de duelo, Cortada quiso recalcar que perder a sus dos padres tán jóvenes y tan pronto, era algo que "no tocaba". "Yo lloro y lo hago sin problema ninguno. Simplemente, intento estar solo para no involucrar a la gente que está cerca. Prefiero dar un golpe en la pared y sufrir yo... No sé si me explico. Esto es muy privado. Duele mucho", admitió.

Sobre el por qué no usar su duelo para ayudar a otras personas en su situación el actor se mostró rotundo: "Tienes que estar suficientemente high para ayudar a alguien que está bajo, ver qué es lo que puedes aportar. Si alguien está débil, lo que no puedes es ponerle otra carga encima", sostuvo con las ideas muy claras ahora que la tormenta ha pasado y para él, ha vuelto a salir el sol gracias a su trabajo y a su familia.