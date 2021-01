Rubén Cortada reaparece: “Bajé al infierno y saludé a Dante”

Hacía mucho tiempo que no teníamos noticias de Rubén Cortada. El actor decidió volver a la vida pública el pasado mes de noviembre colgando una foto en Instagram en la que aparecía completamente desnudo (su anterior post es de 2016). Ahora, ha concedido una entrevista a Madmenmag para anunciar que está de vuelta y cuenta todo lo que ha vivido estos últimos años fuera de onda.

El cubano se convirtió en un fenómeno de masas gracias a El Príncipe. El personaje de Faruq le catapultó a la fama hace seis años y, a partir de entonces, todas las cadenas de televisión se fijaron en él. Olmos y Robles, Lo que escondían sus ojos, Supermax y Ella es su padre son las series que protagonizó tras el boom mediático. Sin embargo, después de su último trabajo para la pequeña pantalla, desapareció. Ni proyectos ni photocalls ni redes sociales. ¿Que dónde se metió? Él mismo lo desvela.

"Estuve en Cuba. Paré de trabajar porque me fui por unos temas personales y cada vez se complicó más la cosa. Se me fue de las manos y no pude salir del país hasta casi pasados tres años", explica Cortada a esta revista. "Fue una situación complicada, pero he regresado con mucha fuerza. I am back. Con todo entendido, localizado, bien almacenado. Todo está bien compartimentado en mi cabeza porque hubo cosas que gestioné mal".

La mala época de Rubén Cortada

En su tierra natal no lo pasó bien y el actor relata esa caída a los infiernos que vivió después de ser durante años uno de los grandes galanes de nuestra televisión. "Se me complicó mucho la vida y me dejé el pelo largo y la barba. Yo ahí estaba solo, completamente solo. La barba era una forma de camuflarme. Me fui muy abajo".

Rubén Cortada enseña cacho en una sesión de fotos / MADMENMAG

Y continúa diciendo: "Son procesos y todo el mundo los tiene. No es que yo sea especial por esto, pero nuestros demonios están todo el tiempo acechando, o por lo menos a mí me están dando todo el tiempo. En Cuba fue bajar al noveno círculo del infierno. Saludé a Dante: '¿hola qué tal?, ¿todo bien?, ¿qué tal te va por aquí querido?'. Hablamos ahí abajo, fue una conversación muy interesante".

El próximo proyecto de Rubén Cortada

Asegura que ahora está bien, por eso ha vuelto, y anuncia que este 2021 volverá a ponerse delante de una cámara. ¿El proyecto? Una película que comenzará a rodarse muy pronto. Es cuestión de tiempo que volvamos a verlo en una pantalla.