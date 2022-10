Simple Minds publica su esperado nuevo disco ‘Direction Of The Heart’

Con más de 70 millones de discos vendidos, Simple Minds es una de las bandas referentes de la música y donde se han intentado mirar las grandes bandas de pop, indie y rock actuales. Están considerados como uno de los grupos más influyentes de la historia, tocando para decenas de personas en cada gira por todo el mundo. En los últimos diez años, Simple Minds ha reavivado la magia que los convirtió en una fuerza artística vital en los 80 y los 90.

El grupo de rock británico acaba de publicar Direction Of The Heart. Se trata del decimoctavo álbum de estudio de la banda y el primer álbum de material nuevo de Simple Minds desde que editaran su destacado disco Walk Between Worlds que llegó al Top 5 en Reino Unido de 2018.

Direction Of The Heart es un disco de nueve canciones, que muestra a una banda en su mejor momento, con confianza y construyendo himnos para una celebración inspirada de la vida. Además, engloba perfectamente la esencia del pasado y el presente de Simple Minds, cuyo renacimiento en los últimos 10 años ha vuelto a capturar la magia y el elogio de la crítica de sus primeros años.

El estado de ánimo predominante en este álbum es a la vez reflexivo y eufórico, enmarcando lo personal en un contexto universal: cualidades habituales en todos los grandes discos de Simple Minds del pasado, que ahora recalibran a la banda para su próxima era.

Grabación del disco

La historia de la creación de Direction Of The Heart abarca varios años y varias localizaciones en estudios de grabación en Alemania, Italia y Reino Unido. La mayoría de las canciones fueron creadas en Sicilia,donde viven tanto Kerr como Burchill (vocalista y guitarrista de la banda) y grabadas en los Chameleon Studios de Hamburgo.

Simple Minds - The Making Of 'Direction of the Heart'

El tema de apertura del álbum, Vision Thing, fue creado por Jim Kerr (letra) y Charlie Burchill (música) en la casa del padre del primero, cuando sufría una enfermedad terminal. La canción es una celebración, pero con tonos tristes en las palabras. Para Kerr, su padre está ya en un lugar dulce.

Simple Minds - Vision Thing (Live from Teatro Antico di Taormina)

El disco cuenta con destacadas colaboraciones: la primera de ellas es de la de Russell Mael, cantante de la banda californiana Sparks, en el tema 'Human Traffic'. Un tema jovial y vital, inspiración de JG Ballard. La otra colaboración notable es una especie de in memoriam como cierre del disco con The Walls Came Down, escrito en 1983 por el espíritu afín, el difunto Michael Been, cuya banda The Call acompañó siempre a Simple Minds en sus giras por EE.UU.

Cuarenta y cinco años después, Simple Minds sigue siendo algo especial, con todas las emociones y peligros que ello conlleva. Direction Of The Heart es un espectáculo vertiginoso y edificante, construido desde la inocencia y la experiencia para mirar hacia la oscuridad sin miedo.¿Por qué este título del álbum? "...era una frase que teníamos guardada desde hace mucho tiempo. Sigue tu camino y supérate; eso, en pocas palabras, resume todo lo que hemos hecho", dice Jim Kerr.





Más detalles de Direction Of The Heart

Está disponible en CD, CD Deluxe en libro de tapa dura y dos pistas adicionales, vinilo (con vinilo de color) y cassete.

Track listing:

1. Vision Thing

2. First You Jump

3. Human Traffic (featuring Russell Mael of Sparks)

4. Who Killed Truth?

5. Solstice Kiss

6. Act Of Love

7. Natural

8. Planet Zero

9. The Walls Came Down (written and originally recorded by The Call)

Bonus tracks on Deluxe edition/s:

1. Direction Of The Heart (Taormina 2022)

2. Wondertimes

Sobre Simple Minds

Simple Minds se formaron en Glasgow en 1977. A lo largo de su carrera, la banda ha vendido 60 millones de discos. Fueron nominados dos veces a los Brit Awards, una vez a los American Music Awards, dos veces a los MTV Video Music Awards. También han recibido el premio 'Q Awards Lifetime Achievement' y obtuvieron grandes elogios de la crítica universal por sus últimos álbumes. Big Music (2015) fue descrito por la revista MOJO como "su mejor álbum en 30 años", y Walk Between Worlds (2018) fue aclamado en todos los ámbitos y se convirtió en su álbum más exitoso en más de dos décadas, culminando con una en su gira por todo Estados Unidos, la más grande hasta la fecha.

Para celebrar sus 40 años de éxitos, en 2020 iniciaron una gira de más 80 conciertos en más de 20 países, y que, debido a la pandemia, se completó en 2022. Gracias a este tour, este verano hemos podido verles actuar en nuestro país en un total de diez shows, que arrancaron el 22 de junio en Madrid.