‘The Legend of Heroes: Trails into Reverie’ llegará a PC, Nintendo Switch, PS4 y PS5 en verano de 2023

Están a punto de desvelarse tres leyendas diferentes. Determina los destinos de Rean Schwarzer, Lloyd Bannings y la misteriosa figura conocida simplemente como "C" en este climático episodio de la serie The Legend of Heroes. La nueva entrega de la saga The Legend of Heroes Trails into Reverie ha confirmado su lanzamiento en PC, Nintendo Switch, PS4 y PS5 en verano de 2023.

Además, Bandai Namco ha presentado un vídeo introductorio en el que descubrir un poco más de las tres historias que se entrelazan en esta épica conclusión de los arcos de Crossbell y Trails of Cold Steel. Además, prepárate para el emocionante nuevo capítulo de la serie Legend of Heroes.

Donde un camino termina, otro comienza… ¡Los destinos entrelazados de tres figuras en Zemuria serán decididos en este culminante capítulo de la saga The Legend of Heroes! Sigue los pasos del héroe de guerra Rean Schwarzer, el liberador Lloyd Bannings y el enigmático enmascarado “C”, y cambia entre cada uno de sus caminos libremente con el sistema de cruce de caminos.

Lloyd Bannings, líder de la Sección de Apoyo Especial del Departamento de Policía de Crossbell, se encuentra luchando por la libertad de su ciudad una vez más después de que las celebraciones por la independencia de Crossbell sean interrumpidas de repente por la reaparición repentina de una vieja amenaza.

Siguiendo a los eventos del Gran Crepúsculo, el héroe Ereboniano Rean Schwarzer y sus estudiantes regresan a la vida en el campus. Sin embargo, esta paz es interrumpida por la aparición de una nueva amenaza. -Cuando el anterior gobernador general de Crossbell regresa de repente y reclama la ciudad-estado, cuatro individuos llevan a cabo una misión secreta para investigar sus acciones.

Su líder es C, un individuo enmascarado que parece estar usando el mismo nombre en clave que el líder del Frente de Liberación Imperial. ¿Pero para qué fin? Muy pronto lo descubriremos.