Pol Granch pone a todo el mundo en pie en la presentación de ‘Amor Escupido’

Pol Granch está a punto de lanzar su segundo disco, Amor Escupido, y ha querido presentarlo por todo lo alto en la sala Joy Eslava rodeado de todos sus seguidores más fieles. Este 24 de octubre, el teatro estaba hasta arriba de personas que querían conocer en primera persona todas las sorpresas que se tenía guardadas el cantante. No faltó nadie a este evento: fanáticos, su familia, influencer y otros compañeros de la industria acompañaron al artista en este momento tan especial.

El actor y cantante tuvo esta cita para enseñar un proyecto que tiene a todos sus fanáticos como locos con los secretos que se está guardando. Hay que recordar que nos dejó ver la portada y parte del tracklist, ya que ocho de los dieciséis singles que formarán parte de él estaban tapados.

Este viernes 28 de octubre @polgranch publica su nuevo álbum #AmorEscupido.

"Es como una agenda personal en la que cada página es una canción, un arpón que lanzas para poder encontrar qué es el amor y a dónde te lleva, y 'Solo x ti' la siento como la primera página de ese diario" pic.twitter.com/HHOeLBukd6 — Formula Music (@Formula_Music) October 24, 2022

Un público entregado

El show comenzó entre aplausos y gritos que le pedían a Pol que saliera al escenario, algo que cumplió sin problema, saltando a la tarima con un abrigo que le cubría hasta las rodillas. Lo que hizo enloquecer a todos sus seguidores fue cuando, al empezar a interpretar Me Conformo, se quitó la chaqueta y dejó a la vista un outfit muy atrevido. Consistía en una camiseta que le llegaba al ombligo, pero solo hecha de brillos, es decir, era un top que dejaba al descubierto su pecho.

Tras este primer single que formaba parte de su disco debut vinieron temas como Late, Millonario o Rojo Puro Infierno, canciones de Tengo que Calmarme. Además de la gran variedad de sencillos que interpretó de sus primeros años en la industria, también enseñó esos últimos lanzamientos que encontraremos dentro de Amor Escupido, su segundo álbum.

Es un Dios! Grande @polgranch en la presentación de su nuevo disco. pic.twitter.com/BN7Klb469e — Oscar Pertusa (@OscarPertusa) October 24, 2022

Pudimos vivir en primera persona cómo el artista lo daba todo con Nena, De Colegio, No te Bastó mi Corazón o Electricidad, cuyo tema al que definió como “el más importante del disco para mí”. Con un público entregado, Pol Granch disfrutó como un niño pequeño que no puede parar de saltar cuando vienen los reyes magos. Y literalmente sucedió así, ya que cuando apenas llevaba la mitad del espectáculo confesó que estaba “reventado” de darlo todo con una sonrisa que no abandonó su rostro en ningún momento.

Sin embargo, una de las seguidoras que se encontraban en primera fila encontró la solución perfecta: darle una botella de alcohol para que le diera un chupito. Parece que funcionó, porque Pol ofreció el concierto que todo el mundo esperaba hasta el último acorde.

Cuando el show llegaba a su fin, el cantante volvió a recitar las mismas palabras de agradecimiento que repitió durante todo el espectáculo, algo por lo que él mismo se denominó como “disco rayado”. A pesar de ello, Pol Granch quería que todos los asistentes comprendieran lo feliz que le hacía estar ahí arriba y poder compartir su música, que es lo que le apasiona.