Pol Granch anuncia nuevo disco, ‘Amor escupido’ y desvela parte del listado de canciones

Pol Granch tiene listo su segundo álbum de estudio. Después del lanzamiento de Tengo que calmarme (2020) y de participar en canciones como Tiroteo remix junto a Marc Seguí y Rauw Alejandro, el solista ha estado preparando su nueva aventura musical de la que ha desvelado los primeros detalles a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales.

Amor escupido será el nombre de su nuevo disco que de momento no tiene fecha de lanzamiento. Un elepé que constará de 16 canciones según ha mostrado a la hora de desvelar el listado de temas del mismo. Sin embargo, algunos de los títulos están tachados y podrían esconder alguna sorpresa.

"No me puedo aguantarrrrr están pasando muchas cosas y no podía esperar más❤️‍🩹 aquí tenéis la portada de AMOR ESCUPIDO, es mi próximo álbum y será vuestro el 28 de OCTUBRE y este viernes un nuevo temita jijijijiji Gracias por estar ahí 💔💔💔💔" ha escrito junto a la imagen de su portada.

No pegamos, Luky charm, De colegio, Solo x ti, Kriño, No te bastó, mi corazón, Nena y Platicamos junto a León Leide son los títulos de canciones, algunas ya estrenadas, que se pueden leer fácilmente. Esta última es, presisamente la única colaboración confirmada aunque parece que habrá más. El propio Leon Leide ha sido uno de los primeros en comentar el anuncio: "que cul ser parte de esto ❤️‍🩹 a romper hermano".

Entre las canciones tachadas parecen estar Que todo sea probar, Afterboy y Velocidad a zone pero tendremos que esperar para el anuncio definitivo de su segundo disco. En este nuevo lanzamiento, Pol Granch quiere mostrar todas las experiencias que ha vivido en este año y en el pasado.

"Es como una agenda personal en la que cada página es una canción, un arpón que lanzas para poder encontrar qué es el amor y adónde te lleva, y Solo x ti la siento como la primera página de ese diario" explicó sobre el sentido biográfico de este Amor escupido.