Katy Perry cumple 38 años: 8 canciones que no sabías que había escrito para otros artistas

Katy Perry es una de las artistas más reconocidas internacionalmente en el plano musical, tanto por sus letras y ritmos como por los outfits con los que sorprende a todos sus seguidores. Este 25 de octubre cumple 38 años llenos de éxito, ya que es actriz, empresaria, modelo y cantante, es decir, una artista 360. Se lanzó a la fama en 2008 con I Kissed a Girl y Hot N Cold de su álbum debut One of the Boys.

Ahora ya cuenta con seis discos dentro de su repertorio, por lo que gracias a esto la intérprete ha podido trabajar con todo tipo de artistas. Sin embargo, también ha sido la encargada de componer canciones para otros compañeros de la industria. Canciones que se volvieron hits y que nadie sabía que eran de la californiana.

Encontramos nombres como Selena Gómez, Nicki Minaj o Britney Spears, artistas que le han pedido a la cumpleañera que les compusiera una canción para lanzar bajo su nombre o que, simplemente, fueron decidas por cumpleañera. ¿Sabías que en estos 8 temas fue ella la creadora de la letra?

1. Kelly Clarkson: I Do Not Hook Up

Seguro que no conocías que este tema había sido escrito para un álbum de Katy que nunca vio la luz, por lo que tiempo después se decidió dar este éxito a Kelly Clarkson. Cuando esta aceptó mandaron hacer algunas modificaciones al tema, convirtiéndolo en un tema pop-rock.

Kelly Clarkson - I Do Not Hook Up

2. Britney Spears: Passenger

Este sencillo fue escrito para el disco de Britney Spears que salió en 2013, un álbum que no tuvo todo el éxito que se esperaba. Sin embargo, Passenger fue uno de los pocos éxitos que tuvo el proyecto y en el que participó Katy en la composición.

Britney Spears - Passenger (Audio)

3. Selena Gomez: Rock God

Selena también fue una de las artistas que se asoció a Katy para componer un tema. Antes de ello trabajó con su banda The Scene y, para ayudarla, la californiana le ofreció esta canción como un corte de su segundo álbum de estudio, `A Yer Without Rain´. Lo que poca gente conoce es que se trata de un dúo secreto, ya que se puede escuchar de fondo la intérprete de Dark Horse hasta el final de la pista.

Selena Gomez - Rock God

4. Iggy Azalea ft. Rita Ora: Black Widow

Este tema está escrito por Iggy Azalea, pero Katy fue la responsable del coro junto a Rita Ora, por lo que también podemos escucharla de fondo. Este single ha sido uno de los mayores éxitos en lo que la cumpleañera ha ayudado a co-escribir.

Iggy Azalea - Black Widow ft. Rita Ora (Official Music Video)

5. Ashley Tisdale: Times Up

Este tema se lo ofreció la californiana a Ashley Tisdale cuando ésta todavía interpretaba a Sharpay en High School Musical. La canción formó parte del bonus track de su disco, pero en la versión para iTunes. ¿Sabías que Katy trabajó con la misma Sharpay Evans?

Ashley Tisdale - Time's Up

6. Nicki Minaj ft. Ariana Grande: Get On Your Knees

Esta canción formó parte del disco The Pink Print, lanzado por Nicki Minaj en 2014. En este caso Katy también ayudó al dúo femenino a crear la canción que tanto éxito cultivó. Tras este lanzamiento, todos los seguidores de las cantantes se volvieron locos al imaginar una colaboración entre Minaj y la compositora.

Get On Your Knees

7. Selena Gomez: Thats More Like It

Después de Rock God, la californiana le volvió a ofrecer otro tema a Selena junto a The Scene para otro de sus discos. En este caso se trata de When The Sun Goes Down, el álbum que vio la luz en 2011 y que tanto sonó durante esos años.

That's More Like It

8. Kelly Clarkson: Longshot

Kelly Clarkson volvió a sumarse por segunda vez a los artistas que cantaron temas de Katy Perry. Longshot fue escrita para un álbum de la compositora, pero, finalmente, se la cedió a la cantante para que la añadiera a su disco Al I Eever Wanted, que salió en 2009.

Long Shot

Y tú, ¿sabías que estas canciones fueron compuestas por Katy Perry?