Tamara Gorro regresa a la televisión como colaboradora de Sonsoles Ónega y a la audiencia no le convence

Como me encanta leer que el 80% de los comentarios sobre Tamara Gorro son malos. Ya demostró en Telecinco que no vale para la televisión, si ya es forzada en redes, en tv más #YAhoraSonsolesEstreno

Tamara Gorro suspendió el casting. Exagerada, gritona, acaparando protagonismo y no dejando hablar. Sus aportaciones olvidables. Contratad a algún-a periodista anónimo q seguro q hay muchos-as y buenos-as #YAhoraSonsolesEstreno

Tamara Gorro de colaboradora? Ejemplo de persona que utiliza y miente sobre su vida personal para colarnos el tema de la salud mental y de paso promocionar su libro?

No gracias, necesitamos gente en la que reflejarnos, no influencers que no son ejemplo de nada.#yoveosálvame