La magistral respuesta sobre por qué gustan “los chicos malos” que dejó atónito a Pablo Motos

María Hervás y Álex García fueron los invitados de este martes, 26 de octubre, en El Hormiguero. La pareja de actores acudieron para promocionar El Inmortal, la nueva serie de Movistar Plus+.

El protagonista es el líder de la famosa banda de Los Miami que durante los 90 en Madrid estuvo controlando el tráfico de cocaína. Mientras que la actriz da vida a una chica de la alta sociedad que conquista al personaje de Álex García.

Por eso, Pablo Motos preguntó a Hervás cómo un perfil de chica así se podía fijar en alguien tan distinto a ella: "¿Por qué a las chicas os atraen los malotes, cuál es el magnetismo?", quiso saber el presentador.

Y la intérprete razonó su respuesta de una forma que provocó los aplausos del público: "Creo que sobre la mujer siempre ha habido mucho más peso del 'deber ser', la Historia nos ha dicho mucho más que al hombre cómo tenemos que ser y siempre ha coincidido con las cosas más reprimidas. Algo como "reprímete para ser una buena mujer"", empezó argumentando.

Para zanjarlo con lo siguiente: "Cuando te has reprimido tanto tiempo y de repente ves el negativo delante tuya de todo lo que existe y late dentro de ti pero no se te permite, para entrar en el catálogo de la buena mujer, te pone mucho, porque eso late y vive dentro de ti. No es porque te pongan los chicos malos es porque tú tienes algo de mala que no te dejan sacar", aseguró.

Motos se quedó anonadado con el análisis: "Muy buen resumen. Te voy a entrevistar un día como a Revilla", dijo refiriéndose a que se había quedado con más ganas de hablar con ella.