'Shiny Happy People' de R.E.M casi se convierte en la canción principal de 'Friends'

Han pasado 28 años desde que Friends llegó a nuestras vidas. Fue un 22 de septiembre de 1994 cuando la cadena NBC emitió el primer capítulo, el cual fue visto por millones de personas en todo el mundo. Pero Friends no sólo fue una de las series de televisión más vistas, sino que se convirtió en un fenómeno cultural de los años 90 que cambió la comedia televisiva para siempre y entró a formar parte de la cultura popular. Se convirtió en la sitcom más exitosa de todos los tiempos.

Grabada en los estudios de Warner Bros. (California), contó con 236 episodios. Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani eran los personajes de Friends, encarnados por Matthew Perry, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc, respectivamente. Tras diez temporadas en antena, las aventuras y desventuras de estos seis amigos residentes en Manhattan llegaban a su fin, con la serie ya convertida en una de las más exitosas de la televisión reciente.

La mítica comedia estadounidense gira en torno a un tema universal como es la amistad y afronta el complicado paso de los jóvenes a la edad adulta. Este tema lo aborda con una mirada que revela el cambio de paradigma social que llegó en los 90. El salto a la madurez en ese tiempo es un proceso más largo y complicado de lo que había sido en épocas anteriores. Los jóvenes pasan por la universidad, se independizan antes de formar su propia familia y se buscan entre ellos para recorrer ese camino. 'Friends' nos presenta las vidas, amoríos y disparatadas historias del grupo de jóvenes protagonistas.

Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y Courtney Cox durante un evento de la NBC en 1995 / Ron Davis/Getty Images

La moda, los cortes de pelo, la vida antes de las redes sociales... todo ello alimenta el deseo de muchos de volver a los días apasionantes de los años 90, donde todo parecía posible. Fueron muchas las grandes estrellas que pasaron por la icónica serie como Paul Rudd, Winona Ryder, Bruce Willis o Brad Pitt, entre otros.

El último capítulo se emitió el 6 de mayo de 2004, pero la serie nunca llegó a marcharse del todo. En más de 130 países sigue reponiéndose y es uno de los contenidos más deseados por las nuevas plataformas de streaming que no dudan en desembolsar cantidades millonarias para poder incluirla es su oferta televisiva.

La canción



'I'll Be There For You' del grupo The Rembrandts es la icónica canción de la cabecera y que se ha convertido en un elemento ensencial de la serie. Aunque no estés familiarizado con esta banda de pop rock estadounidense, es casi imposible no conocerla, pues se ha convertido en todo un clásico. Permaneció como número 1 durante ocho semanas en el Billboard Hot 100 Airplay.

Lo divertido de la historia es que la mítica sitcom pudo llamarse de una manera diferente tras su episodio piloto y también que, inicialmente, la música de la intro no corría a cargo de The Rembrandts, sino de los mismísimos R.E.M. Originalmente, la serie iba a llamarse 'Friends like us' y 'Shiny Happy People', fue la primera elección para formar parte de la sintonía de la popular serie.

Friends Intro - (Shiny Happy People - REM)

Sin embargo, la banda de Michael Stipe en un principio se negó a tener su canción en Friends así que Warner Bross no tuvo otra opción que buscar en su catálogo de artistas a otra banda para que se encargara del tema principal de la serie. En ese momento, el único grupo disponible en su lista para escribir un tema original eran The Rembrandts. Probablemente la has cantado mil veces, pero seguro que desconoces cómo se creó la mítica canción que suena en la cabecera de Friends.

The Rembrandts, el dúo que más se ajustaba al proyecto

Así es como los Rembrandts se adjudicaron la famosa canción. A pesar de que el grupo se encargó desde un primer momento en dejar claro que estaban en contra de lo que les pedía su compañía, finalmente cedieron. Mientras estaban trabajando en la canción, lo quisieron de forma anónima, pues "en esos días no era cool que una banda como nosotros trabajara en televisión'', llegó a decir Phil Solem, uno de los componentes del grupo.

The Rembrandts junto con los actores de Friends / Kevin Mazur/WireImage

A día de hoy, reconocen que fue una buena decisión: "Estoy orgulloso de nosotros por haberlo hecho, a pesar de que hubo un periodo en el que pensamos: "¿Cometimos un error?". Pero hoy a mucha gente le importa más nuestra música que si no lo hubiéramos hecho", ha declarado Phil Solem.

Historia de 'I'll Be There For You'

Según cuenta Far Out Magazine, la canción fue coescrita por Marta Kauffman y David Crane, productores de la serie, junto con la compositora Allee Willis. Ellos fueron los que incluyeron la famosa frase I'll Be There for You. La música fue compuesta por el esposo de Kauffman, Michael Skloff.

Pero una casualidad hizo en que la banda The Rembrandts tuviese la oportunidad de escribir la canción completa: la canción sonó en la radio en forma de loop y era tan pegadiza que no tuvieron opción. Phil Solem, cantante de la banda dijo: ''Nuestro sello dijo que teníamos que terminar la canción y grabarla. No había forma de salir de eso''. Las palmas al comienzo de la canción fueron un añadido de última hora.

El videoclip es muy popular en el mundo pues contó con la participación de todos los actores de la serie, cantando y bailando haciendo el papel de la banda, junto con el grupo.

The Rembrandts- I'll be there for you (official video)

A día de hoy, The Rembrandts ha obtenído muchos millones de dólares en concepto de regalías por la famosa canción... es probable que R.E.M pueda estar tirandose de los pelos por no haber aceptado la propuesta en su momento.