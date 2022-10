Adele anuncia el estreno del vídeo ‘I drink wine’ (la canción que pudo ser su primer single)

Hace ya casi un año que recibimos el que hasta la fecha es el último álbum de estudio de Adele y sin embargo durante todo este tiempo la solista británica no ha presentado ningún nuevo sencillo. En esta era musical de estrenos de singles casi cada mes por parte de muchos artistas, la estrategia promocional de la intérprete ha sido justo la contraria.

Pero muy pronto podremos decir que 30, su cuarto disco de estudio, tiene nuevo single. Lo ha confirmado la cantante inglesa a través de sus redes sociales dejando además una sorprendente confesión sobre este tema. Y es que I drink wine pudo ser realmente su primer single.

"El video de I Drink Wine fue el primero que filmé para este álbum. Y por fin sale mañana!! ¡Estoy emocionada de que lo vean y no puedo esperar para ver a algunos de ustedes esta noche!" tuiteó Adele en su cuenta oficial en la red social del pajarito.

Viendo el resultado que tuvo Easy on me (con casi 350 millones de reproducciones solo en Youtube) el listón para I drink wine está muy alto. Y más todavía si cabe si tenemos en cuenta que ha pasado casi un año desde el lanzamiento de este álbum por lo que habrá pocas personas que no hayan escuchado y conozcan ya previamente este hit.

De momento, como decíamos, no hay mucha más información sobre el momento exacto del lanzamiento de este sencillo que recogerá el testigo de Easy on me y que vuelve a tener como elementos claves la mágica combinación del piano y la voz de Adele que siempre son garantía de éxito.

The I Drink Wine video was the first one I shot for this album. And it’s finally coming out tomorrow!! I’m excited for you to see it and I can’t wait to see some of you tonight! pic.twitter.com/6QpBDweAQk — Adele (@Adele) October 25, 2022

Hay que recordar que en diferentes momentos del 2022, Adele ha cantado otras canciones de su disco 30 que no eran Easy on me. Ese fue el caso de Hold on, que eligió para su presentación en Only one night de la CBS, o la propia I drink wine, que se presentó por primera vez en vivo y en directo en los Brits Awards 2022.

I drink wine es una preciosa balada con la que vuelve a adentrarnos en un episodio de su vida. Con la fusión de blues y soul que tanto le caracteriza, Adele vuelve a sorprendernos con su impresionante tono de voz en un escenario de lo más clásico y elegante. En su letra, la británica hace referencia al esfuerzo que hace en una relación para que ésta salga adelante "Espero que creas que lo estoy intentando, seguir escalando, pero cuanto más alto escale, se siente como si ninguno de los dos nos diesemos cuenta. [...] Espero que creas que he llorad por ti. He brindado. Te necesito pero no puedes luchar contra el fuego con fuego" dicen algunos de sus versos.