Adele presenta ‘I Drink Wine’, una canción incluida en su álbum ‘30’

Adele ha vuelto por todo lo alto. El próximo 19 de noviembre va a lanzar su álbum 30, del que ya hemos podido escuchar algún que otro adelanto. Primero vio la luz Easy On Me y después presentó Hold On. Ambos ya se han convertido en auténticos himnos para sus fans.

Pero la cosa no ha acabado ahí. La británica ha presentado un nuevo adelanto de este proyecto en el especial Adele: Only One Night, emitido en CBS. Se trata de I Drink Wine, una preciosa balada con la que vuelve a adentrarnos en un episodio de su vida.

Con la fusión de blues y soul que tanto le caracteriza, Adele vuelve a sorprendernos con su impresionante tono de voz en un escenario de lo más clásico y elegante. En su letra, la británica hace referencia al esfuerzo que hace en una relación para que ésta salga adelante.

Algo que podría recordarnos a su matrimonio con Simon Konecki, del que ha hablado en su entrevista con Oprah Winfrey. En ella ha asegurado que hubo un momento que no se sentía ella misma, por lo que determinó que su matrimonio debía llegar a su fin. No obstante, asegura que tanto Simon como su hijo fueron sus "ángeles" en este duro episodio de su vida. Por aquel entonces, decidió dejar de beber y dar una vuelta de 180º a su vida.

"Espero que creas que lo estoy intentando, seguir escalando, pero cuanto más alto escale, se siente como si ninguno de los dos nos diesemos cuenta. [...] Espero que creas que he llorad por ti. He brindado. Te necesito pero no puedes luchar contra el fuego con fuego", dicen algunos de sus versos.

Como mencionamos en líneas anteriores, I Drink Wine forma parte del nuevo disco de Adele. Disco del que ya se conoce su tracklist y que verá la luz el 19 de noviembre. Todos esperamos con ansias la llegada de este proyecto que pone fin a seis años de sequía musical en su discografía. Pero ella ha demostrado que solo necesitaba tomar aire para volver con más fuerza e inspiración que nunca.

Adele está dispuesta a abrirnos las puertas de su propia vida a través de estas nuevas canciones que estamos seguros que darán de qué hablar en las listas de éxitos. La cuenta atrás empieza.