Adele opina sobre la música de Taylor Swift: “Es una de las mejores compositoras”

Pasen los años que pasen, Adele seguirá siendo una de las artistas más importantes en el panorama internacional. Su carrera nos ha dado grandes momentos y lecciones esenciales con las que ha conseguido inspirar a una generación. También es el caso de Taylor Swift, que se ha convertido en una estrella mundial gracias a sus canciones y ritmos que han enamorado a muchos amantes de la música.

Ahora la británica se ha convertido en noticia por el anuncio del I Drink Wine, un tema que pudo ser su primer single y que ha presentado en un evento llamado Happy Hour With Adele. A esta presentación han acudido multitud de fans de la cantante que le han preguntado por su música y por compañeros como Nicki Minaj o Taylor Swift.

De esta última ha hablado cuándo se ha declarado fan de Folklore y Evermore, dos de los discos que, según ha explicado, fueron los que más escuchó durante la pandemia. Además, contó que la estadounidense fue la primera pasión de su hijo por la música y que le encantó la experiencia de asistir al Reputation World Tour.

"Taylor Swift es una de las mejores compositoras de nuestra generación”



Después de explicar que estos álbumes fueron los que más escuchó durante el encierro, también declaró que piensa que Taylor “es una de las mejores cantautoras de nuestra generación”. A pesar de ello, “no he podido escuchar su nuevo disco porque estaba ensayando como 12 horas al día”, pero hay algo que tiene claro: “definitivamente lo haré”.

Su nuevo proyecto

Como hemos dicho, Adele está inmersa en un nuevo lanzamiento de la que podría haber sido su primera canción cuando comenzó su carrera. “El video de I Drink Wine fue el primero que filmé para este álbum. ¡¡Y por fin sale mañana!! ¡Estoy emocionada de que lo vean y no puedo esperar para ver a algunos de ustedes esta noche!", tuiteó la artista. De momento no sabemos cuándo saldrá, pero seguro que no hace esperar mucho a sus seguidores, que esperan con ansias poder escucharla.