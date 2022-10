‘Lift me up’ es la canción de regreso de Rihanna para ‘Black Panther Wakanda Forever’

Del rumor a la confirmación oficial y de la confirmación oficial a los primeros detalles. Al regreso musical de Rihanna le faltaba por confirmar un pequeño detalle de nada: el título de su canción. Pero apenas unas horas después de que Marvel confirmara que la cantante pondrá su música a Black Panther Wakanda Forever ha llegado el nombre del tema con el que Riri pondrá fin a 6 años de silencio musical.

Lift me up es el título de la canción que todos llevábamos esperando más de media década y que podremos disfrutar este mismo viernes 28 de octubre. La aportación de la de Barbados a la banda sonora de la nueva entrega de la saga cinematográfica llegará un par de semanas antes que la película a los cines de todo el mundo. Y estamos convencidos de que en estos 14 días no se va a hablar de otra cosa.

Tal y como ha confirmado Rihanna a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, Lift me up es su particular homenaje a la figura de Chadwick Boseman, el actor trágicamente fallecido a causa de un cáncer de colon cuya muerte sorprendió a todo el mundo el pasado 2020.

Según las primeras informaciones, Riri habría contado con la colaboración de la cantante nigeriana Tems, el compositor sueco Ludwig Göransson y el director de Black Panther, Ryan Coogler, para crear esta composición cuya grabación ha pasado por 5 diferentes países bajo la batuta del propio Goransson en las labores de producción.

De momento Lift me up es la primera canción confirmada de Rihanna para esta película. Y conviene precisar este dato porque los rumores hace un par de semanas eran que la cantante habría creado dos canciones para este proyecto. Ahora que sabemos que este futurible hit tiene la atención y la promoción de Marvel podríamos suponer que se trata del tema central de la película y que la segunda canción sería la que pondría fin a la secuencia de los títulos de crédito.

La película es una de las más esperadas del año, por lo que incluir en ella una de las canciones más deseadas del último lustro solo aumenta sus expectativas. Aunque la vuelta de Rihanna supone que Wakanda ha conseguido lo que parecía imposible, lo cierto es que no es la primera vez que hace algo de tal magnitud. Para el estreno de la primera película, en 2018, también se presentó una banda sonora plagada de estrellas: Kendrick Lamar, Travis Scott, Jorja Smith, Vince Staples, The Weeknd...