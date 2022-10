El regreso musical de Rihanna podría llegar en noviembre de la mano de ‘Black Panther’

Llevamos más de 5 años esperando la nueva propuesta musical de Rihanna y ahora que casi teníamos a la vuelta de la esquina su regreso a los escenarios en la Super Bowl 2023 resulta que todo podría estar mucho más cerca. Porque según informa Hits Daily Double, las primeras canciones de Riri en más de media década llegarían de la mano de Black Panther.

De momento no existe confirmación oficial ni desmentido por parte de la productora ni de la major de la secuela de la popular película. Y pese a que la información parte de una única fuente, muchos medios aseguran que se trata de un medio que suele trabajar con estas filtraciones exclusivas.

La banda sonora de la primera película de Black Panther ya fue una auténtica revolución colocando muchas canciones en los primeros puestos de las listas de ventas y reproducciones en Estados Unidos. Y todo apunta que para su retorno en septiembre, Marvel habría vuelto a tirar la casa por la ventana.

A la información de Hits Daily Double se han sumado la de periodistas especializados como Kyle Buchanan del New York Times que aseguran que Rihanna habría compuesto la canción que suena durante los créditos finales del largometraje: "Los rumores vuelan y puedo aportar esto: llevo oyendo hablar durante semanas de que Rihanna está grabando la canción de los créditos finales de Black Panther Wakanda Forever. ¿Cómo se podría continuar un clásico All the stars? Con el estreno de la primera gran canción de Rihanna en años".

Black Panther: Wakanda Forever se estrena el 11 de noviembre en cines por lo que a poco menos de un mes de su estreno no deberíamos tardar en comprobar si el regreso musical de Rihanna es cierto o se trata solo de un rumor o si tenemos que esperar hasta la Super Bowl.

El director de la película, Ryan Coogler, explicó que tenía que encontrar una manera en la que se sintiera que la familia de Black Panther pudiera seguir adelante con la historia, tras lo ocurrido tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, por lo que decidieron homenajear al líder de Wakanda y a lo largo de la película, dando lugar al vacío y la ausencia que dejaron tanto el personaje como el actor. Una gran secuela con Rihanna en la banda sonora sería una gran forma de elevar la secuela.