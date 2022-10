Pocos entienden la reacción de Laura en su hoguera de confrontación con Mario en ‘La isla de las tentaciones’

Teníamos pendiente ver el desenlace de la hoguera de confrontación de Laura Casabela y Mario González en La isla de las tentaciones. Nos habíamos quedado con la amenaza de abandono de él tras escuchar como su chica aseguraba que antes de venir al programa ya era consciente de su infidelidad con Álvaro Boix.

Ahora hemos visto cómo volvía a la hoguera y se enfrentaba a sus imágenes con Valeria junto a su chica después de haber reconocido que se arrepintió de no haberse despedido de ella cuando les tocó separarse. “¿Tienes miedo de lo que pueda ver?”, preguntaba Laura y Mario afirmaba.

Las primeras imágenes que vieron fueron aquellas en las que Mario se mostraba muy cercano a Valeria. El chico no era capaz de verlas y se mostraba completamente avergonzado por su comportamiento. “Te puedo decir que fue una atracción sexual”, explicaba él ante las preguntas de su chica y le aseguraba que no sentía ni iba a sentir nada por ella.

“Las imágenes que tú has visto son con una persona que me está dando algo que yo te pido a ti. Esa tía, ¿qué te da que no te dé yo?”, le preguntaba. Mario aseguraba que nada, “en ese momento me apetecía, lo sentía, pero por eso me arrepentí nada más hacerlo”.

“Qué sinvergüenza”, le decía tras ver las imágenes en las que Mario y Valeria se liaban sobre una de las camas de la piscina y en la piscina. El chico no podía estar más avergonzado.

Luego llegaron las imágenes de los besos de Laura con Adrián y mientras Mario pensaba que estaban viendo lo mismo, su chica hacía una distinción entre sus besos y los de él. “Luego abres el diccionario de besos y me cuentas la diferencia que hay entre unos y otros”, le pedía.

Laura cree que el calentón de Mario con Valeria no es comparable con sus besos con Adrián que fueron porque había encontrado algo que no tenía en Mario. Mario volvía a explicar que estaba arrepentido y que le preocupaba lo que podían dolerle a ella esas las imágenes. “Lo peor es que te creo”, aseguraba Laura.

Una reacción que no todos entendían. No había más que echar un vistazo a twitter para darse cuenta de que muchos creen que ella es una manipuladora y que él se achanta cuando está frente a ella y cambia de actitud que no es ni parecida a cuando está con los chicos. Sin duda, para muchos, una relación tóxica.

Momento de reconciliación

Tras ver las imágenes, llegaban las confesiones. “No lo sé. Si te soy sincero, pensaba que habías visto mis imágenes ayer, pero al saber que no las has visto me ha jodido mucho más porque yo pensaba que tú no estabas mal”, le decía Mario a Laura.

“¿Quieres que te diga por qué pedí no ver las imágenes y verlas contigo? Porque sabía que teniéndote a ti delante sé que las voy a pasar por alto”, le explicaba ella.

“Yo solo quiero, Laura, sinceramente, pedirte perdón. Yo solo quería venir aquí a estar bien. Te aseguro que me arrepentí desde el primer momento que lo hice y quiero pedirte perdón por todo lo que te dije que no iba a hacer y he hecho”, decía avergonzado por su compañero y pareciendo olvidar lo que había hecho ella.

“Yo también he hecho cosas que sé que te he hecho daño a ti. Nuestra relación ha sido siempre así. Quizás ni me quieres tú bien ni te quiero yo bien, pero yo no me imagino mi vida sin ti. No te quiero perder, Mario, sabes que no estoy dispuesta a perderte. Me da igual lo que me has hecho y quiero que me te igual lo que te he hecho yo. Te quiero”, confesaba Laura.

Y Mario se venía abajo y derramaba alguna lágrima mientras se abrazaban y besaban como si no lo hubieran hecho nunca antes. “Es la primera vez que lo veo llorar, que me dice lo que siente”, decía Laura con una sonrisa en la cara.

“Cuando la veo se me olvida lo malo porque cuando estoy con ella me da mucha paz”, aseguraba él. “Nunca una cosa mala me ha hecho tan feliz”, admitía ella.

Ante estas palabras, Sandra Barneda les pedía que se mirasen a la cara y se dijesen la verdad desde el corazón y sin miedos. “Sabes, en realidad, aunque no te lo diga, que eres muy, muy importante para mí”, decía Mario ante una incrédula Laura, “¿sabes las veces que te he pedido esto, Mario?”.

“Voy a intentar abrirme un poco más contigo, sabes que me cuesta muchísimo, me cuesta un mundo, pero te prometo que lo voy a intentar”, le decía.

“Yo te quiero pedir perdón porque sé que nunca te lo he puesto fácil y, a pesar de lo que muchas veces diga, sí me siento orgullosa de la persona que tengo al lado, de lo que eres, me siento muy orgullosa de ti y yo te quiero conmigo”, decía ella.

“Qué masocas somos, te lo juro”, acababa diciendo él provocando las risas hasta de la presentadora. “He visto al Mario que no he visto nunca, pero que quería ver”, reconocía Laura.

Había perdones y una decisión final clara, están dispuestos a seguir poniéndose a prueba para demostrarse que son una pareja por la que merece la pena apostar. Y entonces, sí, entonces llegaba la despedida que no tuvieron al principio del programa y volvió cada uno a su villa.

¿Llegará esta relación a buen puerto?