Laura Casabela de ‘La isla de las tentaciones’ parece querer decir algo a través de Shakira y su ‘Monotonía’

Este miércoles volveremos a tener gala de La isla de las tentaciones y entre los temas que tenemos pendientes está el de la hoguera de confrontación de Laura Casabela y Mario González. Lo que hemos visto hasta ahora es que se reencontraban con mucha tensión y muchos reproches que hacerse.

Mario iba con la esperanza de recuperar su relación. Interpretó esta hoguera como una señal de que todavía le importaba a Laura. Se dio cuenta de que la cosa no era realmente así cuando ella aseguró que él ya sabía lo de su infidelidad con Álvaro Boix.

Algo que él niego por activa y por pasiva. No está dispuesto a admitir que le perdonó aquel desliz a su chica como ella dice. Tiene claro que ella ha recurrido a esa mentira solo para salvarse el culo.

De momento hemos visto cómo se marchaba de la hoguera enfadado por las palabras de su todavía chica mientras ella le explicaba a Sandra Barneda que si antes no había dicho nada es porque él le había pedido que no lo hiciese público para no quedar como un pelele que le perdona todo a su chica.

El caso es que tenemos dos versiones de una misma historia y un desenlace por conocer. Mario ha amenazado con abandonar el programa y solo sabemos que regresa a la hoguera, pero desconocemos con qué intenciones. El jueves sabemos qué decisión van a tomar.

Indirectas a través de la música

Mientras, Laura reacciona a las imágenes que vamos viendo a través de sus redes sociales. Ha compartido un vídeo en el que suena de fondo Monotonía, el éxito de Shakira y Ozuna. Una canción que ha dado mucho que hablar porque llega tras la ruptura de la colombiana con Gerard Piqué y muchos lo han interpretado como una explicación a lo que ha sucedido entre ellos.

“Esta canción me toca el ❤️!”, escribía junto al vídeo. Y muchos interpretan que la monotonía fue la causa de su supuesta ruptura con Mario. Claro que algunos le han dejado caer que quizás fuera culpa de los cuernos o de los tentadores.

El caso es que no es la primera vez que Laura recurre a la música para lanzar mensajes. Ya la vimos recurriendo a Que te vaya mal de Meler cuando recordó su paso por el programa. Y podemos imaginarnos quién era el destinatario.

De todas formas, a veces las cosas no son como parece y será mejor esperar al desenlace del programa que como decía hace poco Claudia, quedan muchas cosas que ver.