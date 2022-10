Dani Fernández y Juancho (Sidecars) nos invitan a su casa de locos para bailar con su ‘Plan fatal’

Este 2022 va a ser un año difícil de olvidar para Dani Fernández. Ha sido el año de su consagración. Conoció las mieles del éxito cuando militaba en las filas de Auryn, pero luego tuvo que empezar de cero cuando el grupo se disolvió y tuvo que centrarse en su carrera en solitario.

Tuvo dudas sobre el camino a seguir, pero está claro que encontró el adecuado, el de la autenticidad y las entrañas y eso nos ha dejado unos discos llenos de canciones que hablan desde la verdad.

Y parece que eso todavía es un valor y de ahí que Dani vaya a cerrar este año con multitud de nominaciones y premios. Acaba de enterarse de que este 2022 recibirá un Ondas como fenómeno musical del año y habrá que ver cuántos se lleva el próximo 4 de noviembre en LOS40 Music Awards.

Sin duda, un gran año que se completa con su boda el pasado mayo, su exitosa gira veraniega y un concierto el próximo 29 de diciembre en el Wizink Center de Madrid que será muy especial para él y todos sus seguidores.

Plan fatal con Juancho

Y mientras, sigue lanzando canciones, en esta ocasión, una nueva versión de Plan fatal con Juancho, el cantante de Sidecars. Una canción que escribió sobre la pandemia y las ganas que había de bailar después de tanto encierro.

“Yo soy muy de bailar, lo que no soy es en plan de bailar pasos como tal. A mi hermana siempre le ha encantado bailar y me acuerdo que cuando era pequeño no quería ir a baile si no estaba yo con ella. Aprendí a bailar sevillanas… es verdad que a mí me gusta bailar, disfrutar y bailar a mi manera. El rock también se puede bailar, que parece que ahora solo se puede bailar el reguetón y todo eso, que también se puede disfrutar con otro tipo de música”, reflexionaba sobre el baile como solución.

En este viaje le acompaña Juancho, hermano de Leiva. “Con Juancho más que bailar nos hemos reído porque, además, fue un videoclip y un momento bastante divertido porque en el videoclip se pueden ver los personajes que nos acompañan en la casa. Queríamos hacer como una casa de locos, yo el primero, y ahí cada personaje. Y cuando íbamos por la casa e íbamos viendo que, si haciendo esgrima, no sé qué, los dos nos partíamos de risa. Juancho para mí es un descubrimiento total porque yo pensaba que era una persona como muy para él, íntima, y cuando saca su sentido del humor ha sido un descubrimiento bastante guay”, contaba sobre lo que ha supuesto esta colaboración.

Una casa de locos en la que podemos verle coger un palo de golf y eso nos hace preguntarnos qué tal golfista es: “Entre cero y dos… (risas)… Hace muchos años, cuando estaba yo con mis padres, hice un mini golf este típico que hay en los hoteles y el director del videoclip que es amigo mío, Javi, me dijo una semana antes, ‘te paso esto para que vayas aprendiendo, mírate unos vídeos’ y luego me veía ahí con el palo y me veía fatal”.

El single llega con una estética muy retro, un gusto por lo analógico que comparten los dos. “Cada vez me gusta más lo vintage. Hace tiempo empecé a descubrir las tiendas de segunda mano y cada vez me pillo más cosas de segunda mano, pantalones de segunda mano, camisetas de segunda mano, chaquetas de segunda mano… cada vez me voy metiendo más en este mundo vintage y la estética me gustaba mucho. Además, Juancho se siente más identificado también por ahí porque los dos somos amantes de la música más antigua y esa estética de vinilos, cuando la música era en otros formatos”.

Letra de plan fatal Me da por ver que nada te sale muy mal Me pones tan difícil disimular Que no sé de que hablar Estoy tratando de esquivar Cuando hablas de alguien más Pienso que ha sido un año de mierda Merecemos bailar No sé si funciona, si te vas a quedar Cuando necesites descansar de lo que buscas Tengo un plan que va a sonar fatal Y no te importará Que nos falta emoción, eso es universal Que al final nos va a doler igual Verás que no me sobra sinceridad Da media vuelta solo para observar tus piernas caminar Estoy a punto de saltar Crees que podré aguantar Pienso que ha sido un año de mierda Merecemos probar No sé si se acciona, si te vas a quedar Cuando necesites descansar de lo que buscas Tengo un plan que va a sonar fatal Y no te importará Que nos falta emoción, eso es universal Que al final nos va a doler igual Nos va a doler igual No sé si funciona, si te vas a quedar Cuando necesites descansar de lo que buscas Tengo un plan que va a sonar fatal Y no te importará Que nos falta emoción, eso es universal Que al final nos va a doler igual Eso es universal, ah, ah Nos va a doler igual

Una canción que, sin duda, sonará el próximo 29 de diciembre en el concierto que dará en el Wizink Center de Madrid.