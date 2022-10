Dani Fernández reacciona a su Premio Ondas 2022: “Uno nunca piensa que le va a llegar algo tan grande"

Dani Fernández está de celebración porque ha sido uno de los ganadores de los Premios Ondas 2022. La Cadena Ser Radio Barcelona ha sido la encargada de atribuir, un año más, estos galardones a los artistas y comunicadores en radio y televisión.

Tras conocer el listado con todos los nombres premiados, el artista no ha tardado en publicar desde sus redes sociales unas palabras de agradecimiento a todos los que le han apoyado desde sus inicios.

"Gracias. Muchos pensarán que a veces exagero dándolas, pero creo que en días como hoy se quedan cortas", ha comenzado escribiendo Dani Fernández reconociendo la labor del jurado para estos premios desde su perfil de Instagram. Seguidamente ha expresado que este galardón le ha pillado de "imprevisto" puesto que "uno nunca piensa que le va a llegar algo tan grande".

Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de reconocer y agradecer la labor que hace la radio apoyando y visibilizando la música: "Gracias a este medio por apoyar mi música". Emocionado y seguramente con el shock en el cuerpo, Dani Fernández ha querido recordar cómo fueron sus inicios y cómo, pese a tener todo en contra, decidió invertir en aquello que verdaderamente le apasionaba y con el tiempo, se ha demostrado que fue la mejor inversión.

"En días como hoy no puedo olvidar cuando hace cinco años estaba perdido en la mierda porque no sabía hacia donde tirar. Me arriesgué y decidí empezar de cero enseñando quién era de verdad. Todo lo que ha venido después es mi historia y también la vuestra", ha terminado escribiendo.

Las reacciones de sus fans no han tardado en llegar. Todos han alabado su talento y le han reconocido que es "meritorio" de este reconocimiento. También han sido sus compañeros de profesión quienes han aplaudido este premio junto al cantante.

Roi Méndez, exconcursante de Operación Triunfo ha comentado: "Te lo mereces, capitán". Junto a él, Mario Jefferson lo tiene claro: "Todo premio se te queda pequeño. Cómo me alegro". El intérprete del álbum Levantaremos al sol, Álvaro de Luna ha aprovechado para reaccionar con fuegos.

Sin embargo, quién sabe si Dani Fernández termine el mes de noviembre sumando un galardón más a su lista de premios de este año. Y es que, el autor de canciones como Dile a los demás, Clima Tropical o Si tus piernas está dentro de los nominados a LOS40 Music Awards que se celebran el próximo 4 de noviembre en el Wizink Center de Madrid.

La perseverancia y la constancia, así como el cariño que le ha puesto a cada una de sus canciones, le ha llevado a estar dentro de los nominados a los premios: Mejor artista, Mejor álbum y Mejor Canción. Habrá que esperar hasta ese día para ver si finalmente se hace con el premio.