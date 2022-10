Esta semana parece que las tecnologías no nos dan tregua, ya que a la caída de WhatshApp del paso martes 25 de octubre, ahora se le suma un ataque cibernático a la empresa Telefónica. La compañía de telecomunicaciones hace tan solo unas horas avisaba de que había detectado un ciberataque en España a través de un acceso no autorizado a los datos de configuración del router. Este ataque solo afectaba a un grupo de clientes de Movistar y 02. Por lo que la compañía ha mandado emails a los afectados para que cambiasen la contraseña del wifi y evitar posibles riesgos a corto plazo.

La compañía también ha querido matizar que, pese al ataque cibernético, no han accedido a datos comprometidos de los clientes, sino que solo se han limitado a extraer datos del propio router, como el modelo del aparato, el nombre del wifi y su contraseña. Rápidamente, la empresa de telecomunicaciones se ha movilizado para asegurar la seguridad de todos los datos de sus clientes, así como su correcto funcionamiento.

Telefónica lleva desde ayer mandando emails a los usuarios afectados y a aquellos que según va conociendo el suceso llaman para preguntar. En cualquiera de los casos, la compañía recomienda cambiar la contraseña de acceso de Wifi para “incrementar la seguridad” de la red y evitar así “un posible acceso no deseado”. Aunque han aconsejado hacer esta actualización periódicamente para evitar nuevos riesgos. A su vez, también les han transmitido un mensaje de calma asegurando que los datos técnicos sustraídos no permiten una identificación directa de sus datos personales, como el nombre, la cuenta bancaria y la dirección.

Para hacer los cambios, Telefónica está remitiendo un enlace en el que registrar los datos de tu router para después modificar la contraseña. Para mantener la seguridad se recomienda que sea mínimo de ocho caracteres y que esta contenga números, letras y mayúsculas. También recuerdan que tras rellenar los pasos es importante darle a “aplicar todos los cambios”, ya que de lo contrario todos los datos nuevos que se hayan introducido no se habrán guardado.

Riesgo "muy bajo"

Paralelamente, para seguridad de sus clientes también ha informado que ya han tomado las medidas correspondientes para que esto no vuelva a suceder. “Confirmamos que no está afectado ningún otro dato u información de carácter sensible como el nombre, los apellidos, la dirección postal, los datos de facturación, lacuenta bancaria, el detalle de llamadas...”, explican de la empresa recalcando que con los datos sustraídos solo podrían como mucho conectarse al wifi y navegar a través de él.

Así lo ha explicado el director de la compañía de telecomunicaciones, Lorenzo Martínez. “Lo máximo que pueden hacerte es conectarse y navegar a través del router; al estar en la misma red podrían atacar máquinas internas, aunque debe darse una gran cantidad de circunstancias descomunales para que eso pase", ha expresado asegurando que con la información sustraída el riesgo de extaer más datos “es muy bajo”.