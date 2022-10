Iván Sánchez sobre ‘Bosé. La serie’: “Creo que va a dar mucho que hablar”

José Pastor e Iván Sánchez han sido los encargados de meterse en la piel de Miguel Bosé en las distintas etapas de su vida en la serie que podremos ver en Paramount+ a partir del próximo 3 de noviembre.

“Con estos productores potentes, con los mejores actores, han hecho una serie impresionante. Es una serie musical que los va a transportar a muchos momentos de sus vidas. Les va a revivir emociones, se van a divertir mucho, van a llorar mucho y eso, les va a tocar profundamente el alma. Yo voy pa’ lante”, escribía el cantante tras la premiere en Latinoamérica.

“Mucho que agradecer. Hay pocas perlas que a uno le llegan en su vida profesional. Esta es sin duda una de ellas. Gracias @miguelbose por entregarnos tu vida, tu historia, ha sido un aprendizaje personal maravilloso lo que nos has ofrecido, más allá de lo profesional. Valiente y perseverante hasta las últimas consecuencias 🙏🏻💙”, compartía, por su parte Iván Sánchez.

Con él hemos tenido la oportunidad de hablar de este proyecto en el que ha tenido el lujo de dar vida al cantante en su edad adulta.

¿Cómo ha sido meterse en la piel de Miguel Bosé?

Ha sido un proceso increíble. Ha sido muy interesante. A Miguel lo conozco hace más de 25 años y todo el mundo conoce el Miguel Bosé personaje. Te metes en internet y hay ochocientas mil cosas acerca de él, pero no de Miguel, no de su vida privada. Esta serie tiene que ver con eso, con su vida privada, con Miguel. Ha sido un proceso de investigación, de inmersión en su vida maravillosa porque ha vivido una vida al alcance de pocos. Cuando estaba Franco, lo que se vivía en esa casa, ha sido una barbaridad. Ha sido muy interesante y creo que la serie va a traer varias cosas, una es muchas cosas de su vida privada. Otra, va a recordarnos la cantidad y cantidad de canciones que Miguel ha parido, lo artista que es, que no ha parado de trabajar en su vida. Y va a traer una visión global de Miguel muy humana, para bien y para mal, pero muy humana.

Decías que os conocéis desde hace 25 años, ¿de qué?

Yo trabajaba en moda y de eventos y de cosas. Hay una cosa muy curiosa y es que yo tendría 20 años y él tendría 18 más y me recuerda de cuando era joven. Fíjate ahora, que acabo haciendo la serie de su vida. Y creo que va a dar mucho que hablar.

Él ha estado muy encima del proyecto, ¿te dio algún consejo?

Él ha sido muy generoso porque ha estado casi dos años de conversaciones con el creador de la serie. Más allá de ahí, no ha estado. La principal productora de la serie es Macarena Rey, que es íntima amiga de él de toda la vida, y sabe que está en buenas manos y ha dejado hacer libremente. Pasó el último día de rodaje a saludarnos. Sé que ha estado viendo algunas fotos, algunas imágenes, el tráiler, ha escuchado mucho de todas las canciones que José Pastor, que es el que hace de Miguel Bosé joven, de los 18 a los 35 años y ha flipado porque José viene del mundo del musical y Miguel ha flipado. Había momentos en los que no sabía si cantaba él o cantaba José. Ahora vamos a ver. marcho ahora a toda la gira de promoción por toda Latinoamérica y creo que le voy a ver. A ver qué me cuenta.

Después de hacer la serie, ¿ha cambiado tu opinión respecto a él?

Bueno, es que, no sé si tenía alguna opinión formada de Miguel. o somos íntimos amigos, pero de vez en cuando sí nos hemos escrito, cómo estás de salud por algo que le haya sucedido, pero obviamente con toda la información que he recibido y tengo extra, -que ahora se van a saber muchas cosas, no todas, obviamente, porque sería imposible poner toda su vida en una pantalla- sí ayuda a entender quién es Miguel y el personaje entero de Miguel Bosé.

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de su biografía?

La vida de Miguel no hay como acotarla. Está al alcance de muy pocos y ha estado rodeado de gente muy interesante. Ha vivido cosas muy locas. Sería incapaz de decirte un momento, hay muchas anécdotas. Aparte, Miguel es un gran cuentacuentos. Te cuenta una historia y te envuelve porque lo hace muy bien, tiene una cosa natural de contar las cosas. Dieciocho mil cosas que te podría contar.