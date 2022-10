Manuel Abud (CEO de los Latin Grammy): “El Latin Grammy no es un premio a la popularidad”

No queda nada para que se celebre la 23ª Edición de los Latin Grammy. El próximo 17 de noviembre, la ciudad de Las Vegas acogerá a los artistas más importantes del momento en el MGM Grand Garden Arena en una gala de tres horas de duración. Presentada por Anitta, Laura Pausini, Luis Fonsi y Thalía, promete ser todo un espectáculo.

A menos de tres semanas de la ceremonia, LOS40 ha tenido la oportunidad de charlar con Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación desde agosto de 2021. Manuel, antes de ponerse al frente de este cargo, estuvo como director ejecutivo de Operaciones de la academia. Además, tiene una amplia experiencia en el mundo del entretenimiento. Ha sido CEO de la televisión Azteca América.

Pregunta (P): Están a la vuelta de la esquina los premios Latin Grammy, ¿mucha presión?

Manuel: Pues sí, pero muy contento. Este año pinta maravilloso porque regresamos a full. El año pasado ya tuvimos la oportunidad de regresar presencial, pero disminuimos el número de eventos. Sabes que la semana de los Latin Grammy son siete eventos durante todos esos días.

P: ¿Por qué se celebra siempre en Las Vegas?

Manuel: La verdad es que Las Vegas no es la casa. Se ha evaluado la posibilidad de que la gala viaje a distintos países de la región. Pero con Las Vegas nos hemos acostumbrado a hacerlo ahí. Es muy práctico. A todo el mundo le gusta y a nivel de producción es muy fácil porque tiene las Arenas.

P: Este año, ¿qué sorpresas va a traer los Latin Grammy a nivel espectáculo?

Manuel: Este año va a haber muchas sorpresas. La gente que lo vaya a ver por televisión va a ser muy conscientes de la situación que estamos viviendo. Va a haber momentos muy emotivos donde se va a retratar el compromiso que tiene la academia con las nuevas generaciones de artistas.

P: Para que la gala sea lo más entretenida posible para el público, ¿qué se va a hacer?

Manuel: Los Latin Grammy son premios muy importantes para los músicos. Son más importantes para ellos que para el propio público. No es un premio a la popularidad, ni con una votación pública, sino que lo escogen los miembros de la academia. Aunque no lo creas, el número de premios que se da en la gala es muy reducido. Nosotros tenemos 53 categorías y en la gala solo entregamos nueve o diez.

P: En tiempos donde la popularidad se mide con números a través de las plataformas de streaming, ¿los académicos tienen más presión a la hora de votar? ¿Se tiene en cuenta?

Manuel: Creo que es innegable. Fluye en el votante, pero recuerda que todos los que votan son profesionales de la música. Ellos hacen un esfuerzo por no dejarse influenciar en lo que está pasando. Yo quisiera, como estrategia de marca, me gustaría que hubiese una mayor coincidencia, pero la magia aquí es que no tiene que haberla. Los miembros votan por lo que ellos piensan que es excelencia musical. No tiene que estar ligado a la popularidad ni al éxito comercial. Siempre bajo la lente de un profesional de la música. No hay que tener en cuenta la parte de marketing.

P: Hay una cuestión que todos los años se repite en redes sociales, ¿a qué se refiere el Latin de Latin Grammys, a las lenguas o a la zona de Latinoamérica?

Manuel: Podemos estar hablando toda la tarde sobre esto, si debería ser música latina una u otra. Lo más fácil es fijarse en el comercialismo de la academia. Simplemente es para decidir qué música se premia y cuál no. Para la Academia Latina de la Grabación la música que entra es en español, portugués y lenguas autóctonas de la región que cubrimos que es Latinoamérica, España y Portugal. Entonces podemos discutir si debería haber entrado el francés y el italiano o si España y Portugal deberían estar fuera, pero ese no es el tema.

P: ¿En algún momento se barajó que entrasen otras lenguas?

Manuel: No en mi época, pero sí que tengo que decir que la filosofía de la academia es incluyente y no excluyente. Tratamos que abarque lo más posible, pero hay que mantener el espacio. Se ve en las colaboraciones que tienen los artistas con cantantes anglo. Se respeta que sea un 51% del contenido en español, portugués o una lengua de estas regiones.

P: ¿Y cómo se mide eso, por letra o por tiempo?

Manuel: En las canciones se mide por letra. Por su porcentaje.

P: Cuando empezaron a celebrarse los Latin Grammy, la música en español o portugués no entraban en los charts globales. Hoy en día triunfan en las plataformas y conviven con la música anglo. ¿Sigue teniendo sentido entonces la separación de Latin Grammy y Grammy?

Manuel: Eso es una parte de discusión completa. Porque además en los Grammy también hay categorías latinas. Vamos a separar. Son dos academias que son hermanas, pero con miembros diferentes. El objetivo de haber creado la Academia Latina de Grabación por parte de la Academia de Grabación era darle a la música latina un espacio completo. Ellos entienden que hay muchos géneros que abarcan esta música: reguetón, flamenco, tango, pop rock, satanelo... Para que pueda ser un mosaico completo y no encajarlo en dos categorías se creó esta Academia. Por supuesto que la música es un organismo viviente y hay que ir adaptándose.

P: La música latina ha vivido un auge enorme en los últimos años, ¿crees que ha llegado a su máximo de popularidad o puede seguir creciendo?

Manuel: Esperemos que siga creciendo. Yo creo que eso no se puede medir. Lo maravilloso que estamos viendo ahora es que los principales artistas a nivel mundial están cantando en español. Es algo que antes no sucedía. Antes tenían que cantar en inglés para hacer un crossover. Ahora triunfan en español y no les interesa cantar en inglés. Ahora los anglos son los que se suman al español.

P: Aprovechando que estás en España, ¿cómo ves la escena de nuestro país en este momento?

Manuel: Aquí tengo que ser muy cuidadoso. Veo la escena española muy bien, pero como veo la mexicana, la colombiana, la argentina... la de todos. (ríe) Estamos pasando un momento maravilloso.

Los Latin Grammy se celebran el próximo 17 de noviembre. En España se podrán ver en la madrugada del jueves 17 al 18 de noviembre.