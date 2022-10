Tiago PZK y Cris MJ estrenan su esperada colaboración ‘Fiera’: ¡Mira el vídeo!

Tiago Pzk y Cris MJ por fin han lanzado su esperada colaboración Fiera. El primero avisaba hace un par de semanas de que este mes habría música nueva y así ha sido. Es más, ya había presentado esta canción en directo en su pasado show de Chile y, a partir de ahora, sus seguidores pueden disfrutarla en bucle desde cualquier rincón del mundo.

"Rompimos hermanito ESTE PARTY NO TERMINA Y EN LA CASA ESTÁ EN CHILE Y ARGENTINA", ha expresado el propio Gotti en sus redes sociales. El chileno, por su parte, le ha comentado: "Matandooooooo mano mío". En su propio perfil de Instagram ha agradecido todo el apoyo: "GRACIAS A TODOS POR SU APOYO LOS AMO GENTE!!!!"

El resultado de Fiera ha sido muy bien acogido por los fans de ambos, que han calificado a la canción de "Temón" y "Palazo". Y es que, en un solo día, ha superado el millón y medio de reproducciones en (cada una de las) plataformas digitiales, como Spotify o YouTube.

El videoclip, dirigido por Hazla, comienza con la llegada de los dos jóvenes cantantes urbanos a una fiesta privada en una mansión de lujo, cuya anfitriona les espera y vigila a través de las cámaras de seguridad. Este tema, además, formará parte del álbum debut de Cris MJ, titulado Welcome To My World.

Si hay algo que comparten Tiago PZK y Cris MJ, además de su pasión por la música, es que son dos referentes de la nueva generación de artistas. Se han convertido en la inspiración de miles y miles de jóvenes que quieren seguir sus pasos y expandir sus talentos. De este modo, ambos acumulan millones de escuchas con sus respectivos temas (Una noche en Medellín o Nos Comemos, por ejemplo) y están creando una comunidad de fans cada vez más y más amplia.