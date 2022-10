Tiago PZK anuncia “música nueva” para este mes

Tiago PZK tiene muchos secretos musicales guardados y poco a poco está desvelándolos, algo que tiene a todos sus fanáticos como locos. Además, en las últimas semanas no para de lanzar nuevas colaboraciones mientras continúa con Portales Tour alrededor del mundo. El pasado 16 de octubre terminó su recorrido por nuestro país, llenando diferentes salas de España y compartiendo su música con el público que le admira.

Ahora tiene una buena noticia que darnos y es que este mes nos traerá “música nueva”, lo que ha hecho enloquecer a las redes sociales, que le piden pistas y, sobre todo, adelantos. Lo que ya pudimos confirmar fue su colaboración con Cris MJ en `Fiera´, sin embargo, todavía no conocemos la fecha exacta en la que verá la luz, pero estamos seguros de que no tardará mucho en salir.

"FIERA" CRIS MJ X TIAGO PZK 🇨🇱🇦🇷 pic.twitter.com/oQjLFsHE7E — TIAGO PZK NEWS (@tiagopzknews) October 10, 2022

Éxitos como el Último Beso con Tini, el remix de HOOD con Trueno o Traductor con Myke Towers han conseguido calmar las ganas que tenemos de más música de Tiago PZK. Pero ahora que él mismo ha decidido lanzar esa bomba, sus seguidores ya están haciendo sus apuestas para ver quién acertará el próximo lanzamiento.

Hay muchas especulaciones sobre sus nuevos proyectos, uno de ellos viene por una foto que ha subido LIT Killah a sus historias, donde aparecen todos Los de la Casa junto a Gotti, su antigua banda de Argentina. Otra de las colaboraciones favoritas que todavía continúa siendo una posibilidad para muchos es con Sebastián Yatra, ya que el colombiano acudió a uno de los conciertos que dio el argentino y nos dejó unas fotos muy especiales. “Coincidí con @tiagopzk en Paraguay y me invitó a ver su show ayer… parce, me impresiona tu capacidad de transmitir y me emocionan tus ganas de alegrar desde el corazón”, escribió Yatra.

📸 | LIT killah en el Instagram stories de Tiago Pzk. 👀💚 pic.twitter.com/F2HZGoaUrH — LIT KILLAH SITE 🧪 (@LITkillahsite) October 9, 2022

Otro de los posibles futuros lanzamiento es la unión con Feid que nunca llego a salir. Fue Tiago quien compartió unos versos en sus reels de un futuro remix de Mionca al bloque, tema publicado por Feid y Sael en 2021. “Versos que nunca salieron mionca al bloque", escribió Gotti.

Y tú, ¿cuál crees que será el primer lanzamiento de este mes?