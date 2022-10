Verdeliss habla por primera vez sobre el bebé que perdió: “Me arrolló la culpa”

De tener más de dos millones de seguidores en YouTube a acumular más de un millón en Instagram; así fue el salto que dio Verdeliss en las redes y que la ha llevado a ser una de las creadoras de contenido con más trayectoria profesional.

Sin embargo, al contrario de la mayoría de las influencers de nuestro país, si hay algo que la caracteriza, es no tener pelos en la lengua a la hora de hablar de cualquier situación de su vida. Su popularidad no solo se debe a las publicaciones que hace a través de vídeos e imágenes sobre sus aventuras, experiencias y rutinas de entrenamiento, sino también a cómo es vivir diez personas en un mismo hogar: organización, compra del supermercado, las rutinas con el cole...

Pero si hay algo que le ha hecho dar el salto a la fama, sin duda, ha sido el mostrar la cara B de la maternidad. La mamá de ocho hijos ha hablado siempre con total naturalidad de sus embarazos y, ahora, lo ha vuelto a hacer.

Su confesión más difícil

Aprovechando que octubre llega a su fin y que coincide con el mes de la concienciación sobre la pérdida gestacional y perinatal, Verdeliss se ha armadode valor y ha querido compartir un vídeo con sus seguidores muy emotivo: "Me planteé mucho si subir esto...", empezaba escribiendo.

Unas imágenes donde vemos a la influencer de lo más feliz junto a su marido y sus hijos tras haberse hecho un test de embarazo y haber salido positivo. Sin embargo, la historia da un revés y aparece ella en el hospital llorando tras perder al bebé que estaban esperando: "Supongo que en su momento me arrolló la culpa, la tristeza y pensar que, de alguna manera, con 7 hijos más y durante un primer triste, mi duelo no era autorizado".

Cansada de los tabúes, ha aprovechado para romper con su silencio y lanzar una pregunta a sus seguidores: "¿Sabías que en España entre el 10 y el 25% de los embarazos terminar en forma de aborto espontáneo?"

Tras ello, la creadora de contenido ha confesado que también pasó por esos duros momentos y que sintió "culpa, tristeza y angustia... mucha angustia". Con esas palabras, ha querido mandar mucho ánimo a sus seguidores y ha manifestado que proclamar al mundo ese "trocito de vida (…) ha sanado un poquito la herida".

Deva, su octava hija y su Luna

Nadie sabía que antes del nacimiento de Deva, su octava hija, la cual llegó en febrero, Verdeliss había sufrido un aborto. Ahora que se ha desnudado, según ha dicho, ha querido explicar cuál es el significado del nombre de su hija.

"Ella no es un bebé arcoíris, es nuestro bebé Luna. Porque recuerdo llorar la pérdida mimetizada con un cielo vacío. Vacío como me sentía mi cuerpo. Y la noche en que se concibió Deva, ahí estaba…una luna llena. Preciosa, completa. Me dije que era una señal y le pedí a la luna que no me defraudase", revelaba, confesando que después de nueve meses "llegó ella, pero nunca, nunca, olvidaremos a su hermanitx no nacido".