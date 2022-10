El lado oscuro de ‘Masterchef Celebrity’: los famosos que han salido decepcionados del talent

Masterchef Celebrity está emitiendo su séptima edición en TVE y, tras tantos años, no ha estado exento de polémicas.

De hecho, el peor momento del formato fue cuando murió Verónica Forqué, semanas después de la emisión de su criticada participación. Muchos fueron los que culparon al programa del bajón de la actriz que acabó con su vida.

Pero si esa fue la etapa más oscura del talent culinario, la realidad es que desde que arrancara la edición con famosos, casi cada año ha habido alguno que ha aceptado participar en él y después lo ha criticado.

Por lo que recordamos a aquellos aspirantes VIP que al salir se han desahogado en público sobre el sufrimiento que vivieron en cocinas:

El primero en sacar trapos sucios fue Fernando Tejero, que no se llevó un buen recuerdo de la primera edición y así lo admitió en una entrevista con La Ser: "La mitad de lo que pasa es mentira. Para mí ha sido una experiencia más en mi vida, pero ya ni me acuerdo. Ni siquiera lo veo".

Manuel Díaz, El Cordobés, también estuvo en la primera edición, y en una entrevista con Fórmula TV estuvo de acuerdo con el actor: "Masterchef Celebrity me hizo salir de la cocina, me llevé dos años sin entrar. No aprendí casi nada, lo que hacían era ponerte al límite".

Xuso Jones, el más crítico y claro con el talent

De la tercera edición, salió uno de los aspirantes más críticos con el programa: Xuso Jones. El cantante no se cortó a la hora de desvelar una mala mecánica tras las cámaras: "No aprendí nada de cocina. Digamos que no se aprende mucho. Iba con la expectativa de que sería un programa de entretenimiento superblanco y ni mucho menos. Perdí siete kilos en 10 días al ver cosas que no me cuadraban".

Preguntado por las cosas que no le cuadraban: "Una señora me dice que me prepare muy bien, para al día siguiente llegar y ver cómo me están echando no sé qué en el plato sin yo darme cuenta o cambiándome los platos de sitio, para que venga una persona y me grite que dónde están los 20 platos que faltan. Yo sabía al 200 % que los platos los había dejado ahí", confesó.

Y acabó concluyendo: "Para que un programa de entretenimiento entretenga en casa detrás de las cámaras tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina (...) Me parece un programón, pero mi experiencia fue una puta mierda".

Almudena Cid, Jesús Castro y Tamara, otros damnificados

De la cuarta temporada, también Almudena Cid tuvo quejas: "Ha sido la peor experiencia televisiva de mi vida", decía. Algo que coincidía con lo que vivió Jesús Castro en la quinta temporada. Y es que el actor, se enzarzó desde el principio con los jueces, y al salir lo argumentó en sus redes:

"Mi experiencia fue nula, no me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para ellos tener contenido", escribió y añadió un emoji de la boca cerrada.

Y una de las últimas en sumarse a las quejas fue Tamara, la cantante que participó en la sexta edición del talent culinario.

Cuando la expulsaron se echó a llorar y transmitió la injusticia de ver a otros compañeros menos preparados, pero que seguían allí. Por lo que al salir, explicó su experiencia: "Vi más un reality que un concurso de cocina. El que más llamase la atención se quedada. Yo me preparé más para cocinar que para hacer show. Que igualmente con esa salida lo vi".