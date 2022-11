Taylor Lautner enseña abdominales con su disfraz de Halloween y todos opinan lo mismo

Taylor Lautner ha marcado a una generación en todo el mundo, y eso es un hecho. Su interpretación en la saga de Crepúsculo ha hecho que su nombre y su rostro sea conocido internacionalmente. ¿O acaso alguien consigue olvidarse del feroz Jacob Black?

Con el transcurso de los años, el joven ha conseguido que su ejército de fans siga apoyándolo en cada paso profesional que da. Por ello, no se pierden ni un solo movimiento del actor en las redes sociales, que son la herramienta perfecta para mantenerlos al tanto sobre su actualidad profesional y personal.

Precisamente gracias a su actividad en Internet hemos podido comprobar que Taylor se ha unido a la fiesta de Halloween de este año con un disfraz que no ha dejado a sus fans indiferentes. Con un maquillaje de esqueleto y un look total black, Lautner ha conquistado a sus seguidores. Sobre todo teniendo en cuenta que luce su chaqueta con la cremallera desabrochada, dejando ver su torso desnudo. "Los abdominales de Crepúsculo han vuelto", dice uno de sus seguidores.

No obstante, entre las respuestas también pueden leerse una multitud de comentarios de sus seguidores que le sugieren haberse disfrazado de lobo, haciendo referencia a su popular personaje de la saga de vampiros. "Increíble... Pero deberías de haberte disfrazado de lobo", dice una de sus fans. "¿Por qué no te has disfrazado de lobo?", añade otra.

Taylor Lautner está disfrutando del compromiso junto a su chica Tay Dome, que ha confirmado que pasará a llamarse también Taylor Lautner. Ambos están prometidos desde noviembre de 2021, demostrando que han conseguido llevar su relación al siguiente nivel. De momento se desconoce cuándo se darán finalmente el "sí, quiero", ya que declararon que no tenían ninguna prisa en hacerlo. "Hemos empezado a planearlo, pero no estamos corriendo. Estamos disfrutando de este estado de compromiso", contaba el actor a People.

Lo que está claro es que el día que ocurra, las redes sociales se inundarán de fotos de su unión, ya que, como mencionamos en líneas anteriores, Taylor aún guarda a un gran número de fans que cayeron rendidos ante su talento allá por 2008.

Y tú, ¿cómo has disfrutado de la noche más terrorífica del año? ¿De quién o qué te has disfrazado?