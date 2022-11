Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad con una colección de ropa muy especial

Desde hace ya varios años, Mariah Carey resucita de entre los muertos cada 1 de noviembre, dejando atrás Halloween y la spooky season para dar la bienvenida a su época favorita del año teñida de rojo (una tonalidad más esperanzadora y muy diferente a la de la sangre). Porque ya no se entiende la Navidad sin Mariah; ni Mariah sin la Navidad.

Daban las 12 de la noche y la cantante de All I Want For Christmas Is You se desprendía de su disfraz de bruja sobre la bicicleta estática para llenarlo todo de buen rollo sobre un reno. Con una transición de vídeo, el blanco y negro daba paso a los colores vivos más identificativos con el 25 de diciembre. Y su risa malvada se convertía en uno de sus falsetes más característicos, gritando: "It's time!" (¡Es la hora!)

Pero, con la llegada del mes noviembre, el aumento de reproducciones de su canción más icónica no ha venido sola esta temporada. Este año, además, viene con una colección de ropa navideña muy especial que ha lanzado con motivo del 28 aniversario de su disco Merry Christmas, publicado el 1 de noviembre de 1994.

Hay para todos los gustos y para cada ocasión. ¿Prefieres algo de estar por casa? La cantante te trae un delantal, un albornoz, un pijama, unas velas o unas bolas con las que decorar el árbol. ¿Que prefieres lucirlo en la calle y ser la envidia de tu barrio? Puedes hacerte con una mascarilla, una camiseta, un gorro o una sudadera, entre otras prendas.

Eso sí, algunos ítems ya están volando de la web. Tanto la gorra como la camiseta blanca de la carátula de su cuarto álbum de estudio Merry Christmas están totalmente agotadas. Lo mismo ocurre con un anillo rojo que contiene el logo de la artista.

Los conciertos Merry Christmas To All

Como indiscutible Reina de la Navidad que es, Mariah Carey ha anunciado cuatro conciertos muy especiales en Estados Unidos y Canadá.

Los próximos 9, 11, 13 y 16 de diciembre, el Scotiabank Arena de Toronto y el Madison Square Garden de Nueva York, respectivamente, acogerán sobre el escenario los temas más navideños de Mariah Carey. "Ven a celebrar la Navidad conmigo este diciembre. Estoy un pelín emocionada de volver al escenario y ponerme festiva con todos vosotros", declaraba hace una semana en redes sociales.

La cantante venía anticipando el espíritu de los últimos meses del año desde hace varias semanas. Con un vídeo en la bañera, primero, y otro calentando la voz para entonar los versos de All I Want For Christmas Is You, se mostraba impaciente y hacía que sus propios fans desearan el fin de Halloween. "Todavía no" y "Es casi la hora", expresaba.

"Estoy intentando hacer estos shows tan mágicos como sea posible. [...] En ocasiones, cuando era una niña, o durante los primeros años de mi carrera, no me sentía querida. Nunca he sentido amora incondicional y eso es lo que tengo con mis fans: esa conexión. Así que estoy tremendamente emocionada", ha dicho sbre esta pequeña gira.

The Christmas Princess, su propio cuento infantil

Junto Michaela Angela Davies, la estrella estadounidense también lanzaba un cuento infantil, este primero de noviembre. Ilustrado por Fuuji Takashi, narra las aventuras de la pequeña Mariah durante las fiestas navideñas.

"La pequeña Mariah no tiene mucho y no quiere tanto, pero hay una cosa que anhela: una temporada de vacaciones navideña llena de paz y júbilo. Sintiéndose marginada y sola, la pequeña Mariah emprende un maravilloso viaje invernal y finalmente descubre el poder curativo de su voz para difundir el espíritu de la Navidad en casa y en todo el mundo", reza la sinopsis de este libro.