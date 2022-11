Zac Efron luce más diferente que nunca y acaban comparándolo con Lord Farquaad (Shrek)

Zac Efron es uno de los actores más reconocidos por las generaciones más jóvenes. Y es que Troy Bolton, el personaje que interpretó en la famosa saga musical High School Musical, marcó un antes y un después en las vidas de millones de personas. ¡Era el crush de medio planeta!

Han pasado ya 16 años desde la primera vez que vimos a Zac Efron en acción en este musical, pero ha conseguido que un ejército de fans le siga desde entonces. Aunque hay algunos que aún no han conseguido procesar el cambio físico que ha experimentado el actor.

Hace un año desconcertaba a sus fans tras conocer el nuevo rostro que luciría Efron a partir de ahora. Tras varios rumores sobre haberse sometido a un retoque estético, el actor decidió zanjarlos, dejando claro que se cayó y se dio un fuerte golpe en la barbilla, lo que hizo que se le desencajase. "Mis músculos maseteros están sobrecompensandos debido a la lesión", declaraba.

Pues bien. Ahora Zac ha vuelto a convertirse en el protagonista de las redes sociales después de que hayan salido a la luz unas imágenes que muestran su nueva apariencia para una próxima película: The Iron Claw.

El actor luce una pelena con flequillo recto, algo que a la gran mayoría ha recordado a un famoso personaje de Shrek. En concreto, a Lord Farquaad. "Tuuuu si que se ha puesto fuerte el lord Farquaad", dice un usuario. "Si se hace el live action de Shrek, que Zac Efron con flequillo vasco haga de Lord Farquaad", añade otro.

No obstante, también se han leído comentarios que dejan claro que no están muy contentos con la nueva apariencia del estadounidense. "Que le paso al amor de mi vida del 2010?", dice una seguidora. "Yo no entiendo como puede ser que este tipo solia parecer practicamente diseñado en un laboratorio y ahora se parece un Lord Farquaad adicto al crossfit", dice otra.

Y tú, ¿qué opinas de su look para su nueva película?

Después de su aparición en High School Musical, Zac Efron ha ampliado su experiencia en el cine y la televisión. Algunas de sus apariciones a destacar en la gran y pequeña pantalla son en las películas 17 Again, Malditos vecinos y Extremadamente cruel, malvado y perverso.