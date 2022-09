Zac Efron zanja los rumores sobre su supuesta cirugía estética en la cara

Ha pasado más de un año desde que una foto de Zac Efron se hiciese viral por el extraño rostro con el que aparecía. Y es que costaba reconocerlo. De este modo, los fans del artista se preguntaban si había decidido pasar por quirófano para hacerse algunos retoques estéticos.

Pues bien, el debate ha llegado a su fin y el protagonista de High School Musical ha querido contar la historia detrás de aquellas imágenes. Lo ha hecho en una entrevista para la revista Men’s Health, donde se ha sincerado sobre lo que pasó realmente con su cara. Además, ha contado cómo se enteró de que había un debate sobre su rostro en internet.

Zac Efron / Captura de pantalla Earth Day! The Musical

La verdadera razón de su apariencia en aquella foto

Tal y como recoge la publicación, Zac se rompió la mandíbula en casa. El famoso actor estaba corriendo por casa en calcetines cuando se resbaló y se cayó, provocando un golpe en la barbilla. La estrella se desmalló y cuando despertó tenía la mandíbula desencajada.

Teniendo en cuenta esta historia, Zac ha aclarado la verdadera razón por la que su famoso rostro lucía bastante distinto en aquellas imágenes: “Mis músculos maseteros están sobrecompensados debido a la lesión. Los maseteros simplemente crecieron”.

Los músculos maseteros son los que se encuentran en la mejilla y se utilizan para maasticar. Vamos, que normal que tuviese la cara tan extraña en ese momento.

Además, Efron confiesa que se enteró de todo el debate sobre su posible cirugía estética gracias a su madre: “Fue la primera persona que me dijo que Internet creía que me había hecho una cirugía estética”. Además, para zanjar el tema, Efron añade lo siguiente: “Si valorara lo otras personas piensan sobre mí, definitivamente no podría dedicarme a mi trabajo”. Una reflexión muy acertada, teniendo en cuenta que lleva casi dos décadas delante de las cámaras.

Zac Efron pone punto final al rumor sobre una cirugía estética en su cara con estas declaraciones. Tendremos que creerle, ¿por qué no?