Telecinco hace efectivo su cambio de estrategia y prepara su primera serie diaria en más de una década

Mediaset está dando sus primeros pasos sin Paolo Vasile a los mandos y todo apunta a que el gigante de la comunicación apuesta por renovar su parrilla echando mano de uno de los clásicos que más alegría le han dado a las distintas televisiones de nuestro país desde que se abrió el espacio a los canales privados: las series diarias.

Tanto en el formato de telenovela de sobremesa, del que existen innumerables ejemplos en España, como en el de sitcom como fue le caso de Camera Café, las serie diarias han demostrado en muchas ocasiones ser una apuesta fiable para conquistar al público de nuestro país, que, cuando conecta con un contenido y con sus personajes, es capaz de engancharse y convertirse en una audiencia muy fiel.

Quizá sea precisamente por eso por lo que la cúpula de Mediaset pretende reconducir su estrategia para ganar la audiencia perdida en los últimos meses hacia el camino de las series diarias, una opción que no exploran desde que en el año 2009 se dejase de emitir Yo soy Bea y que se ha vuelto a abrir con la puesta en marcha de Mía es la venganza, una serie diaria firmada por Aurora Guerra que la casa está realizando en colaboración con Alea Media, con quienes ya han logrado crear éxitos de parrilla como Entrevías.

Mía es la venganza será un melodrama de los que le gustan al público vespertino. Según han detallado desde Mediaset, la telenovela en la que están trabajando presentará a un amplio abanico de personajes que, mientras viven en un entorno de lujo, verán cómo se cocina una venganza a fuego lento.

Sin fecha de estreno

La nueva serie diaria de Mediaset no tiene fecha de estreno, así como ubicación en la parilla. Aunque todo apunta a que se encajará en la franja de la sobremesa, Telecinco no ha dado detalles más allá de asegurar que se emitirá de lunes a viernes.

Lo que sí han detallado desde la corporación mediática es que Mía es la venganza todavía se encuentra en fase de escritura de guiones y de elección de actores, por lo que podría tardar varios meses en estrenarse o inlcuso un año, según vayan avanzando en la creación de la obra.

Mía es la venganza, una historia protagonizada por el rencor

En cuanto a la trama, Telecinco ha desvelado que, como su título indica, Mía es la venganza es una historia protagonizada por el rencor. Esta serie plasmará la historia de Sonia y Olivia, una madre y una hija que años atrás vivieron una situación terrorífica que las marcó para siempre.

Ambas sufrieron un accidente de coche por el que acabaron hundiéndose en un lago dentro del vehículo. Sonia, la madre, no tuvo tiempo para rescatar del interior del coche a las dos pequeñas que iban con ella. Solo pudo salvar a Olivia y la otra perdió la vida.

Pese a lo doloroso de la situación ambas protagonistas lograron salir adelante y continuar con sus vidas. Sin embargo, 20 años después del terrible suceso que, aunque no abordan, no han logrado olvidar sucede algo que no esperan. Mario, un joven al que aquel accidente arruinó la vida, está dispuesto a cobrarse su venganza haciéndolas sufrir como estas le hicieron a él. Lo que no espera es que la vida se interponga a en su camino haciendo escoger entre el amor y la venganza...