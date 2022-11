Spice Girls reeditan ‘Spiceworld’ con un tema grabado en directo en Madrid

Con solo un año de carrera, las Spice Girls se convirtieron en un auténtico fenómeno. Todos los mercados del mundo habían llevado el Wannabe a la cima de las listas, y con el álbum debut de la banda, Spice, a punto de convertirse en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, el grupo se encontró con una película como parte de sus compromisos de promoción y, por supuesto, con la grabación del que se convertiría en su segundo álbum, Spiceworld.

El disco con sus 10 nuevas canciones llegó a las tiendas el 3 de noviembre de 1997 y comenzó a venderse como churros. Astutamente programado para llegar en el momento crítico de las compras navideñas y a punto para el estreno de la película Spice World, que llegó a los cines del Reino Unido el 26 de diciembre, Spiceworld demostró ser imparable.

Se mantuvo tres semanas en el número 1 de las listas oficiales de ventas en Reino Unido y 48 semanas en el Top 40 de Reino Unido. Vendió 192.000 copias en la primera semana en su país de origen, pasando del millón después de ocho semanas y alcanzando el número 11 en otros territorios. Spiceworld ha vendido desde entonces 14 millones de copias en todo el mundo.

Para celebrar el 25 aniversario de este lanzamiento, el grupo reedita Spiceworld con algunos bonus tracks y caras B, junto con grabaciones en directo inéditas de los archivos de Virgin Records. Incluirá material extra elegido por la propia banda como una versión en vivo de su tema Stop grabado en Madrid en 1998.

Destaca en estos formatos una de las canciones favoritas de los fans, Step To Me, que fue la banda sonora de una campaña de bebidas refrescantes donde se les pedía a los fans que consiguieran reunir veinte anillas rosas de las latas para conseguir a cambio un CD single "que no se podía conseguir en las tiendas". Los formatos 2 CD y digital de SPICEWORLD 25 incluyen la demo original inédita.

Spice Girls - Stop (Official Music Video)

Junto con sus remixes clásicos, una búsqueda en los archivos ha traído a la luz una versión inédita de Viva Forever – el John Themis Ambient Mix lleva este título por el guitarrista australiano que más tarde coescribiría con Emma Bunton el número 1 de abril de 2001 What Took You So Long. En los formatos casete, CD y digital se incluye un nuevo Spice Girls Party Mix, que reúne algunos de los hits más populares en una fiesta sonora de casi quince minutos de pop genial.