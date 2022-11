Enrique Bunbury anuncia que está grabando nuevo disco

LLegan buenas noticias para los seguidores de Enrique Bunbury... El cantante ha anunciado que se encuentra grabando nuevo álbum. Se trataría del duodécimo álbum de estudio de su carrera y el primero tras haber tenido que decir, hace unos meses, adiós a los escenarios por sus problemas de garganta. "Todo a punto. Empieza la grabación. En algún estudio, en el planeta tierra", estas han sido las palabras que acompañan a la fotografía publicada por el cantante zaragozano el pasado martes en sus sus redes sociales.

Fue el pasado mes de marzo cuando Bunbury difundió un comunicado en el que anunciaba que se bajaba de los escenarios alegando problemas de salud: "La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo", dijo en el comunicado. Sin embargo, había una última oportunidad de disfrutar de sus directos: "Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice".

Estos problemas de salud los arrastraba desde hace ya años, concretamente desde la gira 2015-2016: "Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme a un escenario. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. Lo que normalmente era un placer y un deleite se ha convertido en una inmensa fuente de dolor y sufrimiento.He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours'', dijo Enrique Bunbury.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por cumplir con los compromisos adquiridos tanto en España como en Estados Unidos, el 15 de mayo, dos meses de publicar esa nota, Bunbury se vio obligado a lanzar un segundo comunicado en el que adelantaba lo que ya veía inminente: "Desgraciadamente, hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos. A estas alturas, no consideramos más cancelaciones, ni posponer más conciertos. Me es imposible hacer más conciertos".

Fue un momento realmente doloroso para el cantante, para su equipo y sobre todo para sus seguidores, ya que con la desaparición de Bunbury de los escenarios no solo se pierde una forma particular de cantar, también un animal de escenario. Existen pocos cantantes en el rock español con tanto carisma y presencia sobre el escenario, pero a pesar de dejar los directos, el músico ya dijo que iba a seguir vinculado a la música, pues "a partir de ahora se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos", señaló.

Y parece que ese momento ha llegado y el aragonés ya ha empezado a preparar su nuevo álbum. Quedamos a la espera de conocer estas nuevas canciones, pero antes llegará Flamingos XX, la magna reedición de un disco fundamental en su extensa y exitosa discografía, Flamingos, que contará con dos cajas de 9LPs y 5CDs con el disco original remasterizado, maquetas, directos, temas inéditos, versiones, rarezas... Todo ello se publicará el proximo 18 de noviembre.

Su nivel de creatividad en los últimos tiempos ha sido muy alto. En 2020 publicó dos notables trabajos de diez canciones cada uno, Posible y Curso de levitación intensivo, y en 2021 otro con cinco temas llamado El Puerto.

... Seguiremos atentos...