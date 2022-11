Agoney, Famous y Alfred: ¿por qué han vuelto a una selección de Eurovisión con el Benidorm Fest?

Este miércoles, 2 de noviembre, TVE ha desvelado los nombres de las canciones de los 18 participantes del Benidorm Fest. Los protagonistas de esta nueva edición se reunieron en los estudios de TVE para dar una rueda de prensa junto a la presentadora estrella de esta edición: la mismísima Mónica Naranjo. Además, desvelaron las fechas de compra de entradas del festival.

Entre los participantes del Benidorm Fest de este año encontramos tres ex triunfitos: Agoney y Alfred, de Operación Triunfo 2017; y Famous, de la edición de 2018. Tres artistas que ya saben lo que es estar en una selección de Eurovisión. De hecho, Alfred García resultó ganador y acudió a Lisboa junto a Amaia para representar a España con Tu canción. Además, durante la gala de selección de su año, Alfred defendió Que nos sigan las luces.

En esa misma gala, Agoney defendió Magia junto a Miriam Rodríguez. Una canción que no se coló entre las favoritas del público para representar a España. Por su parte, Famous en su edición interpretó No puedo Más durante la gala de selección. Finalmente, ganó Miki Núñez con La Venda.

Ahora, gracias al Benidorm Fest, los tres artistas se han animado a participar de nuevo en la selección. Durante la rueda de prensa de este miércoles, Agoney, Alfred y Famous han explicado por qué esta vez es distinto.

“Para mí es completamente diferente. Ese año era con una canción impuesta. No podíamos manejar la canción, ni la puesta en escena ni la producción. Teníamos muy poco margen para adaptarla. Esa es la gran diferencia, que ahora somos nosotros al 100%”, ha asegurado Agoney.

Famous, por su parte, también ha asegurado que en ese momento no se sentía preparado para toda esa presión. Y es que solo conocía el mundo de la academia de Operación Triunfo como artista: “Personalmente yo no estaba preparado, ahora sí. Tanto artísticamente como personalmente”

Alfred, aunque fue a Eurovisión 2018, tiene claro que este año sería totalmente distinto: “Cuando yo fui a representar a España a Eurovisión sí que fue con una propuesta que me representaba y que me sigue representando, pero que no tiene nada que ver con lo que voy a hacer este año. Es una canción propuesta por mí. Un proyecto artístico que yo he encabezado y con todo un equipo”.

Sin duda, parece que este año hay muchas ganas de escuchar las canciones y salir de dudas. ¿Con qué temas nos sorprenderán los 18 candidatos del Benidorm Fest 2023?