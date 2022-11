Selena Gómez lanza ‘My Mind & Me’, el tema central de su documental en Apple TV+

Selena Gómez acaba de lanzar My Mind & Me, su primer single en solitario tras 2 años de parón musical. Esta canción es, además, el tema central de su documental homónimo, que se estrena este mismo viernes en Apple TV+.

Dicho sencillo hace una presentación a grandes rasgos de lo que ha supuesto para la artista convivir consigo misma -y con sus pensamientos- durante todos estos años en el que ha estado en el foco mediático y de cómo ha decidido contar su historia y sus problemas de salud -física y mental- para ayudar a otros a que se animen a dar el paso de pedir ayuda.

"Mi mente y yo a veces no nos llevamos bien y se hace difícil respirar, pero no cambiaría mi vida. Ahora sé que si alguien ve todas las caídas, las quemaduras y los golpes que he recibido no se sentirán solos", reza el estribillo.

Selena Gomez - My Mind & Me

Junto a la canción, Selena ha publicado un lyric vídeo creado y animado por Elizabeth Lafferièrre, ilustradora canadiense que basa sus obras y diseños en la técnica del collage.

La portada de My Mind & Me sigue la línea del cartel del documental. En blanco y negro, la mirada de la artista aparece en primerísimo primer plano. Sin embargo, un lado aparece desenfocado y algo borroso con una sombra en medio, como si hubiera algo que le perturbara.