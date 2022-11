Sandra Barneda alucina cuando descubre, en ‘La isla de las tentaciones’, dónde tiene un tatuaje Cristian

Ana vivió su primera hoguera en La isla de las tentaciones y no lo llevó muy bien. Ya llegó nerviosa porque reconocía que Cristian, su chico, es muy echado para adelante y “me da miedo que se olvide de mí”.

“Él dice que soy celosa sin motivos y he venido aquí para ver si es así”, confesaba. Reconocía que le daba miedo que Cristian tuviera química con alguna chica en concreto. Y entonces llegaron las imágenes.

Y Ana pudo ver cómo esa química parecía existir con María Ángeles. Acercamientos cargados de una buena dosis de sensualidad y una confesión de esas que hieren: “Me veo muy avanzado contigo para ser el primer día. Te veo más como una pareja”.

Y mientras, Ana, no podía dejar de repetir, “y una mierda”. “Yo no soy un crío y no quiero una cría a mi lado. Si conozco a alguien, no va a ser ninguna cría”, decía Cristian a la soltera.

“Estoy flipando. Si no llevamos nada de tiempo y ya estás así, tío”, reaccionaba Ana. “Esto es un calentón”, aseguraba. “Yo esto no lo aguanto así, es que no lo aguanto así”, se reafirmaba.

Sus compañeras le aseguraban que le iba a venir bien ver qué clase de chico es, un choque de realidad que le podía abrir los ojos. Y no eran las únicas imágenes.

Una cita con confesiones

Luego llegó la cita con María Ángeles donde la complicidad entre ellos iba en aumento. “Menudo artista tienes al lado, amiga”, le decía Laura Casabela tras escucharle decir que se iba a dejar llevar.

“La quiere para echarle un kiki, ya te lo digo”, aseguraba sobre la relación que estaba viendo en la otra villa, “esa chica, en Murcia, ya te digo yo que no la veo… a ver si también te va a hacer el bocadillo la chica cuando te tengas que ir a trabajar, porque no tiene mucha pinta, la verdad”.

“Me dice que estoy loca porque siempre veo cosas donde no las hay”, se lamentaba Ana y sus compañeras le reafirmaban en que estaba demostrado que no era así.

Un tatuaje oculto

Y salió el tema del tatuaje de ahí abajo sobre el que Sandra quiso saber más. “Lleva un tatuaje en la parte de arriba de su miembro: ‘Todo pasa por algo’”, aclaraba.

“¿Tiene eso puesto, en serio?” o “no me lo puedo creer”, eran algunas de las frases que soltaban sus compañeras. A Tania y Paola les costaba controlar la risa y Sandra Barneda abría los ojos como platos. Finalmente, todas estallaban en carcajadas.

“¿Qué pensaste cuando lo viste por primera vez?”, le preguntaba la presentadora. “Es que no lo vi, con la luz apagada no lo vi”, contestaba Ana que no perdía su rictus serio mientras el resto, incluida Sandra, se partían de risa.

Más imágenes

Había más imágenes y Ana aseguraba que si había un beso, se iba. Y no hubo beso, pero sí mucho tonteo sexual. “Si realmente deja mi relación por eso, deja mucho que desear”, aseguraba.

Sandra le dio permiso para abandonar la hoguera unos minutos cuando ella confesó que lo necesitaba. Y se fue llorando mientras Claudia aseguraba que le daba mucha pena porque ella había ido con mucho cuidado e, incluso, se sentía mal por haber tenido una cita con otro chico.

Finalmente, todas sus compañeras se levantaron y se fueron a intentar consolarla. “Yo no aguanto eso, no lo aguanto”, decía desesperada Ana. Y el resto intentaban animarla y empatizaban con lo mucho que impacta una primera hoguera.

Está claro que no lo ha pasado nada bien y no es más que el principio. En la próxima, seguramente, le tocará ver cómo su chico se va soltando más todavía y llega a besarse, incluso, con dos chicas.