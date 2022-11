Una chica abandonará Villa Playa y Claudia reacciona a la huída de Javi en ‘La isla de las tentaciones’

Sabemos que las imágenes que Javi Redondo vio de su chica, Claudia Martínez en su última hoguera en La isla de las tentaciones, le afectaron tanto que no pudo soportarlo y salió huyendo de allí camino a Villa Playa para poder verla.

En cuanto el equipo fue consciente, avisaron a las chicas para que se encerraran en sus cuartos. Pero eso no impidió que Javi llegara a la villa y se lanzara a buscar a su novia.

En el próximo programa veremos cómo Hugo Paz intenta pararle. “¿Dónde vas?”, le pregunta, “no está Claudia aquí”. Y su chica es consciente de la que está liando y su primera reacción es echarse a llorar junto a sus compañeras.

“No, no me lo puedo creer…”, dice entre lágrimas consciente de que su chico se está saltando las normas por lo desesperado que está. Esta actuación seguro que trae consecuencias.

Pero no serán las únicas lágrimas que veamos en el próximo programa. Samuel también llegará a su límite en la próxima hoguera. “Quiero irme con mi familia”, dice entre lágrimas.

Collares del veto

Y llegarán los collares del veto, esos que cada villa otorga a uno de los solteros o solteras de las respectivas casas. Los chicos tienen claro que su collar para va Hugo Paz que estará 24 horas fuera de Villa Playa.

Por su parte, las chicas han decidido darle su collar del veto a Cristina y eso hace desesperarse a Andreu Martorell que entiende el mensaje que le han enviado las chicas desde la otra villa con su elección.

No será la única decisión que tengan que tomar. Sandra Barneda les ha explicado a los chicos que uno de ellos podrá ver a su novia. El año pasado fue Alejandro Nieto el que pudo reencontrarse con Tania Medina, ¿quién será la pareja que viva ese momento en esta edición? Esa respuesta todavía no la tenemos.

Lo que sí hemos visto es la reacción de Claudia a la huída de su chica. “Si se hubiera sabido controlar y comportar igual que me hubiese visto hoy en lugar de intentar verme ayer…”, era la reflexión que hacía ya más tranquila frente a la presentadora, pero muy seria.

“Lo que hiciste es inadmisible y va a tener graves consecuencias”, le dice Sandra a Javi una vez de vuelta a su villa y ya más calmado también.

Y claro, en este momento, ahí está Álvaro Boix para aprovechar el momento. “No quiero verte así, no te mereces estar así”, le dice a Claudia.

Bombazo de Sandra

Y mientras, en la villa de los chicos llegan los besos con las solteras, las camas compartidas y los arrepentimientos de después.

Aunque el bombazo lo volvió a soltar Sandra cuando dice en Villa Playa: “La chica que menos esté disfrutando de esta experiencia, deberá abandonar de manera urgente e inmediata Villa Playa”. Y no ha dicho el programa, sino Villa Playa. ¿La llevarán a Villa Paraíso?

Eso todavía no lo sabemos, pero está claro que la cosa está calentita en ambas villas y en varios sentidos.

Javi responde

En cuanto a la huída de Javi, él mismo se ha explicado en redes sociales, en un Q&A, como hiciera su chica la semana pasada: "Opinad lo que queráis, yo lo hice porque me salió así y lo volvería a hacer, porque no me arrepiento para nada de nada de lo que hago en mi vida".

Eso sí, todavía no ha aclarado cuáles han sido las consecuencias de esa decisión.