Jordi Cruz habla sobre su posible salida de la televisión: “He estado al límite”

Jordi Cruz se ha convertido en uno de los cocineros más reconocidos de nuestros país gracias a sus elaboraciones en el ABAC y a su paso por MasterChef como jurado. Un programa en el que siempre se ha hecho notar por los duros comentarios a los concursantes, una de las razones por las que ha recibido multitud de críticas.

En una entrevista que ha dado a la revista Lecturas, el juez ha tratado estos temas, hablando sin tapujos de la fama y la televisión, dos factores que han cambiado completamente su vida. Además, se ha lanzado a tratar su posible futuro en este medio.

"Nunca fui muy guapo antes de la televisión"

El cocinero, en muchas ocasiones, ha sido el centro de atención por los piropos que ha recibido de los concursantes o de sus seguidores por la calle. Sin embargo, cuando le preguntan si se pone nervioso por ser el centro de atención de las mujeres, Jordi confiese que él nunca fue "muy guapo antes de la televisión": "A mi las chicas por la calle no me iban diciendo: ¡Guapo!, pero es que la tele tiene un componente que te hace ser más mono de lo que eres".

"He estado al límite"

Otro de los problemas que ha tenido el cocinero por salir en diversos medios de comunicación ha sido la presión y las críticas que ha recibido por su comportamiento durante el concurso. Un concurso en el que lleva trabajando 10 años, desde su primera versión.

Es por esto que durante la entrevista le han preguntado sobre un posible desgaste a lo largo de las ediciones o si se ha planteado alguna vez dejar la televisión. "Sí, he estado al límite, porque el cuerpo a veces no da para más", respondía Jordi. Además, ha desvelado la verdadera razón por la que ha estado a punto de dejarlo: "He estado así tres o cuatro años, con una ansiedad que ya se va pasando", concluía el chef.