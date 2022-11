Natalia Lacunza, Zahara, Quevedo, Mora, Paulo Londra y Feid inauguran noviembre con sus nuevas canciones

Después de Halloween, cambiamos de temporada para comenzar los preparativos de Navidad (que cada año se adelanta un poco más gracias a Mariah Carey) y, aunque este fin de semana aún no hay ningún lanzamiento en forma de villancico como tal, muchos de nuestros aritstas favoritos han querido regalarnos nuevos sencillos y discos completos que añadir a nuestra carta para Papá Noel o los Reyes Magos.

Si el pasado 28 de octubre Rihanna, Manuel Turizo, María Becerra y Rauw Alejandro llenaban nuestra playlist de novedades, esta semana toma el relevo un repertorio protagonizado por sonidos urbanos que nos harán disfrutar en cualquier fiesta improvisada, como la de LOS40 Music Awards 2022.

Viernes 4 de noviembre

Natalia Lacunza, Zahara, Perarnau IV - No me querías tanto (Remix). Zahara y Martí Perarnau IV se han lanzado a crear el remix de uno de los últimos temas de Natalia Lacunza. El dúo no solo ha llenado la canción de ritmos electrónicos sino que además se han atrevido a añadir nuevos versos.

Mora - Paraíso. La ansiada espera ha terminado y por fin podemos escuchar al completo el tercer disco del puertorriqueño y descubrir cómo suenan las nuevas colaboraciones, que incluyen a Quevedo, De La Ghetto o Danny Ocean, entre otros.

Quevedo - Punto G. Además de su colaboración con Mora, el canario estrena tema propio. Con este Punto G nos llevará al climax.

Selena Gómez - My Mind & Me. La cantante ha lanzado su primer single en solitario a la vez que se ha estrenado un documental muy personal, con el mismo título, sobre su vida y el viaje que ha realizado por mejorar su salud mental.

Pole. - Esta vida es un jaleo. El toledano es otro que estrena proyecto. Su álbum debut ya está en nuestras manos y escuchándolo empatizaremos con él en su camino por hacerse un hueco en esta industria. Un mundo que va a una velocidad de vertigo y que nunca es lineal; es una montaña rusa de emociones.

Paulo Londra, Feid - A veces. El argentino y el colombiano unen lo mejor de sus estilos para lanzar esta colaboración que no esperábamos y que tampoco sabíamos que necesitábamos.

Manuel Carrasco - Ayer Noche. El andaluz presenta el nuevo single de su próximo disco, Corazón y flecha, que verá la luz el próximo 25 de noviembre. En palabras del artista, cada una de las 11 canciones que componen el proyecto (de las que ya conocemos Fue, Coquito o Hay que vivir el momento) es una flecha al corazón.

Macaco, Estopa - Me Lía. Los hermanos Muñoz han participado en el nuevo álbum de Macaco llamado Vuélame el corazón, que también ha salido hoy. Me Lía está inspirada en las rumbas de los 70, incorporando los sonidos más actuales. Una clara referencia es su videoclip. ¡Corre a verlo!

Edurne, Yarea - Mil Motivos. La madrileña ha lanzado este single por partida doble, por lo que podemos escuchar la versión tanto en solitario como a dúo junto a Yarea. ¡No sabemos cuál nos gusta más!

Avril Lavigne, Yungblud - I'm a Mess. La reina del punk se rodea de una de las promesas y futuros príncipes del rock alternativo para crear un nuevo sencillo. Además, la canadiense ha dejado que el británico le corte el pelo.

Otros que se han unido a la ola de novedades musicales son Sidecars, con Si me ves escapar; Adexe y Nau, con Contigo; Tiësto y Tate McRae con 10:35; Sofía Ellar, con Quien siempre busqué; Juan Magán y Akon, con Nadie como tú; Pink, con Never Gonna Not Dance Again; o De La Ghetto con Hacerte de To'.