7 Canciones para conocer a YUNGBLUD, nominado a Artista Revelación Internacional en LOS40 Music Awards 2022

YUNGBLUD sigue en una carrera de fondo para llegar a lo más alto. Parece estar consiguiéndolo: más allá de conseguir colarse en algunos de los festivales más conocidos del mundo, este chico británico también debutará por primera vez en el escenario de LOS40 Music Awards, ¡como nominado y con una actuación!

Dominic Richard Harrison es un joven de Doncaster de tan solo 25 años que no tiene miedo a cantar lo que siente a través de su música. El porqué de su nombre artístico es más que evidente: es una derivación de Young Blood (sangre nueva), y se lo pusieron por ser el artista más joven en firmar con su discográfica. Aunque más allá de eso, es toda una declaración de intenciones a la hora de dejar claro que viene a ser un soplo de aire fresco para la música.

Es capaz de mover masas de fans por toda Europa, e incluso en otros continentes. YUNGBLUD se ha ganado a pulso su nominación en nuestros premios, y para que le vayas conociendo bien, ¿qué mejor manera de presentártelo que con su propia música?

1. Parents

YUNGBLUD - Parents

Mi padre me puso una pistola en la cabeza / Me dijo "si besas a un chico, te mataré" / Así que le até con cinta / Le encerré en un cobertizo / Luego salí al jardín / Y me follé a mi mejor amigo. Esta letra tan explícita como sincera —esperamos que no basada en hechos reales, porque adora a su padre— es una de las mejores manera de conocer al artista: siempre aboga por el pensamiento de la Generación Z, una expresión de género libre y sin ataduras por las mentalidades más retrógradas. Además de no tener pelos en la lengua, claro.

2. I think I'm OKAY

Machine Gun Kelly - I Think I'm OKAY (feat. YUNGBLUD)

En esta colaboración, el británico se subió a este súper hit de Machine Gun Kelly y su pegadizo estribillo. En él, cantan a una vida problemática que terminan identificando como tal, con la moraleja de saber cuándo hay un conflicto con nosotrxs mismos y cuándo hay que tomar medidas. La letra no es de demasiado poética, pero consigue hacer calar su mensaje.

3. hope for the underrated youth

YUNGBLUD - hope for the underrated youth

Este tema, homónimo de su primer EP —que fue uno de los mejores discos de 2019 según la redacción de LOS40— le dedica todo un sencillo a que sí hay esperanza por la generación que representa. No es extraño que sus fans, después de temas como estos, le tengan como referente de opinión al ser una de las voces que más se preocupa por su futuro.

4. weird!

YUNGBLUD - weird!

En el primer adelanto de su penúltimo disco, YUNGBLUD volvía a apostar por la salud mental y su papel sanador con los fans: Ven y agarra mi mano / Sostenla fuerte / Estamos en un momento de la vida extraño. La lanzó en pleno confinamiento, por lo que su significado cobró un sentido aún más fuerte.

5. cotton candy

YUNGBLUD - cotton candy

Pese a ser todo un cañero, el bueno de Dom también ha tenido tiempo de ponerse tierno. En cotton candy se muestra de lo más romántico, aunque no pierde oportunidad de convertir su videoclip en todo un escaparate de liberación sexual.

6. 11 Minutes

YUNGBLUD, Halsey - 11 Minutes ft. Travis Barker

En su estupenda colaboración con Halsey —de la que, por cierto, salió una relación sentimental— y el batería Travis Baker se cuenta una historia de amor tan dura como realista, con un videoclip que no deja lugar a la imaginación.

7. The Funeral

YUNGBLUD - The Funeral

Uno de sus últimos éxitos, pero ya convertido en uno de los temas imprescindibles en cualquiera de los conciertos que da. The Funeral tira de su ya típica sátira, con un estilo que siempre invita a cantar con él — ya sea por ritmo, afinidad con la letra o por pura diversión. Y ojo al cameo estelar al final en el videoclip.