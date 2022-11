LOS40 Music Awards 2022 supera todas las expectativas: Rosalía triunfa en el show de nuestras vidas

El tiempo pasa volando cuando uno se lo está pasando bien y cuando está en buena compañía: la de los miles de espectadores que abarrotaron el Wizink Center de Madrid y la de artistas como Rosalía, Ava Max, David Guetta, Dani Fernández, Anitta, Yungblud, Ana Mena, Manuel Turizo, Lola Índigo, Leo Rizzi, Marc Seguí, Morat, Manuel Carrasco, María Becerra, Sebastián Yatra, Leiva, Chanel... Y así pasó con las más de 4 horas de espectáculo puro que todos ellos nos regalaron en LOS40 Music Awards 2022. El show de nuestras vidas.

Porque mantener el estado de euforia desde el primer minuto está solo al alcance de las mejores estrellas mundiales de la música. Esas que año tras año se dan cita en el mayor evento en directo de nuestro país que sumaba su 17ª edición para destrozar todas nuestras expectativas y ofrecernos recuerdos imborrables e impagables. Esas que se convirtieron en las grandes ganadoras de LOS40 Music Awards 2022.

Rosalía arrancaba la primera ovación de un público entregado y demostraba el por qué de La fama. La espectacular escenografía de la catalana, de riguroso negro repleto de transparencias, y el sonido de esa bachata nos ponía a bailar sin parar reivindicando un género que ha incrementado enormemente su popularidad.

Minutos después lo volvería a demostrar Manuel Turizo con su canción número 1 de LOS40 y Mejor Canción del 2022 en Categoría Global Latina. La puesta en escena de La bachata fue una delicia sonora y visual con su traje amarillo y el de su cuerpo de baile en morado.



El sabor latino de nuestra música dominó el arranque de la ceremonia de entrega con un Sebastián Yatra desatado que ponía a sus pies el abarrotado pabellón. El viaje de España a Colombia de manos del de Medellín hacía escala en Dharma, Tacones rojos y Melancólicos anónimos. Y de ahí hasta Cuba de la mano de nuestra Chanel que arrasaba con Toke y SloMo. Su espectacular vestido blanco fue el contrapunto al negro de Yatra y Rosalía.

Un inicio de infarto al que íbamos a sumar los dos primeros galardonados de la noche. Ava Max y David Guetta subían al escenario por primera vez para recoger los premios a Mejor Artista/Grupo y Mejor Colaboración en Categoría Internacional, respectivamente. No sería la única vez puesto que horas después disfrutaríamos de su directo y les veríamos levantar sendos LOS40 Music Awards 2022 a Mejor Videoclip y Mejor Artista/Productor Dance de la misma categoría.

Se ponían en cabeza del palmarés de la 17ª edición de nuestros premios demostrando que tienen un talento innato para crear éxitos que llegan a lo más alto de las listas de ventas. Y en el caso del dj francés es algo que viene repitiendo desde hace más de dos décadas lo que demuestra su tesón, su constancia, su permanente renovación y el desafío al que día tras día hace frente con la mayor pasión y amor por lo que hace.

El poder latino de LOS40 Music Awards 2022

Tras los primeros premios en categoría internacional, que también reconocieron a Yungblud como Mejor Artista Revelación del año (el artista intentó su discurso en castellano dejando uno de los momentos virales de la noche), llegaba el momento de la Categoría Global Latina. El poder de los sonidos urbanos latinos se apoderaba de la capital de nuestro país reconociendo a María Becerra como Mejor Artista/Grupo en Directo (lo pudimos comprobar poco después con su directo en Automático ¡qué poderío!) y a Dharma de Sebastián Yatra como Mejor Álbum del año.`

Otro de los momentazos de la noche llegaba con la entrega del primer premio Golden de LOS40 Music Awards 2022 que Almudena Navalón hacía entrega a Manuel Carrasco. Su marido recibía el galardón visiblemente emocionado ante Tony Aguilar, uno de los maestros de ceremonias junto a Dani Moreno 'El gallo' y Cristina Boscá, ambos presentadores del morning show número 1 de España: Anda ya. Su recordatorio a su amigo Esteban y al riesgo de dar el paso recibió un enorme aplauso del público.

El de Isla Cristina no se bajaba del escenario y recogía el testigo de las actuaciones de Danny Ocean (Fuera del mercado) y Tiago PZK (Traductor y Bombona). La voz del onubense nos trasladaban a esa gira de La Cruz del Mapa que arrasó por toda España. Algo normal si tenemos en cuenta la sencillez de su mensaje (Hay que vivir el momento y Qué bonito es querer) y su talento para revestirlo con su sello inconfundible.

Rosalía, Bizarrap, Aitana, Chanel y Shakira, las reinas y reyes del 2022

Puede que la forma más aproximada de resumir, musicalmente hablando, el año 2022 con el menor número de palabras posible sea este enumeración: Rosalía, Bizarrap, Aitana, Chanel y Shakira. Ellas y ellos han sido las reinas y los reyes del 2022 marcando la agenda musical desde enero hasta noviembre con sus propuestas.

'La Rosalía' recogía el primero de los 3 premios de la noche que iba a atesorar gracias a su arriesgada aventura Motomami, Mejor Álbum del 2022 en Categoría España´; su Motomami World Tour, Mejor Festival, Gira o Concierto en Categoría España y el premio Golden, casi al final de la noche, a su increíble trabajo como una de nuestras artistas más reconocidas de manos de otro ilustre: Pedro Almodovar. "Hacer este disco me llevó 3 años y no sabía si habría gente preparada para escucharlo cuando estuviera preparada para lanzarlo. Y vaya si la había" dijo durante su primer discurso.

La catalana compartió el trono del verano con otros gigantes internacionales como Bizarrap (Mejor Artista o Productor Urbano en Categoría Global Latina), Aitana (Mejor Colaboración en Categoría España por Formentera junto a Nicki Nicole que sonaría junto a Otra vez y Mariposas durante su actuación), Chanel (Mejor Artista Del 40 al 1 en Categoría España elegido por votación popular y entregado por unx de sus fans ¡qué momentazo!) y Shakira (Mejor Videoclip en Categoría Global Latina por su dueto junto a Rauw Alejandro: Te felicito). La de Barranquilla estuvo a punto de hacer historia en LOS40 Music Awards 2022 y se ha quedado a solo un galardón de igualar el palmarés de Pablo Alborán que tiene 11 premios.

Ellos son la prueba de que pese al ruido, pese a las críticas, pese a los prejuicios que se ciernen sobre algunos géneros musicales han sido capaces de conectar con una audiencia multitudinaria cosechando éxitos en las listas de ventas de todo el mundo. Sus canciones han llegado a países en los que jamás habría triunfado una canción en español. Su nombre, le pese a quien le pese, ya está escrito con letras de oro en la historia de la música de nuestro país.

De Paris a Estados Unidos pasando por Calzada de Calatrava

¿Qué pueden tener en común una banda colombiana y un trapero argentino, una banda de rock estadounidense y un director de cine de Calzada de Calatrava? Todos ellos se fueron con un premio bajo el brazo en nuestra ceremonia de entrega que pudimos disfrutar en directo a traves de LOS40.com, nuestro canal de Youtube y en Divinity.

📸Las celebs del deporte, la televisión, las series o TikTok deslumbran en la alfombra de #LOS40MusicAwards

Morat recogía los frutos de su colaboración con Duki cantando en Paris como Mejor Colaboración en Categoría Global Latina. Imagine Dragons hacía lo propio gracias a Enemy como Mejor Canción en Categoría Internacional. Y Pedro Almodovar levantaba el reconocimiento a toda una carrera en forma de Golden Award justo cuando la gala de LOS40 Music Awards 2022 llegaba a su ecuador. Y de paso nos dejaba la mejor invitación de la noche: ¡volvamos al cine!

La música en directo volvía a cobrar protagonismo con la nueva Madre de Dragones. La Khaleesi española tiene nuevo proyecto discográfico bajo el brazo, El dragón de Lola Índigo, que recoge el testigo de La niña, está repleto de fuego y sensualidad como demostró con Discoteka junto a María Becerra sobre el escenario. Mimi volvería a las tablas llorando para recoger el premio a Mejor Artista/Grupo en directo en categoría nacional. Y del llanto pasó a saltar de alegría junto a su cuerpo de baile que invadió el escenario para celebrarlo como se merece.

Antes Marc Seguí nos había puesto a dar vueltas 360 olvidando el pasado y dejándonos llevar por su apuesta pop de corte electrónico por la que ganaría después el galardón a Mejor Videoclip en Categoría España. Era su primer premio con LOS40 tras varias nominaciones como sucedería también con Leo Rizzi (Mejor Artista / Grupo Revelación del año), Maikel de la Calle (Mejor Artista o Grupo Urbano) o Dani Fernández (Mejor Artista o Grupo en Categoría España).

El de Alcázar de San Juan sí había ganado dos veces este premio como miembro de Auryn pero ahora tiene el máximo reconocimiento en una de las categorías más relevantes de nuestros galardones. "Desde que soy pequeño siempre he querido cantar y después de tantos idas y vueltas, uno no olvida todo el tiempo anterior" decía con la voz quebrada el artista.

'Novatos' en los premios fueron también Tiago PZK (Mejor Artista o Grupo Revelación en Categoría Global Latina) y Anitta quien, como Dani Fernández, también debutó como Mejor Artista/Grupo en Categoría Internacional. Ellos siguen los pasos de artistas como Ana Mena o Camilo que en los últimos años inauguraron su palmarés en nuestros premios y que en esta noche inolvidable sumaron un reconocimiento más como Mejor Canción en Categoría España por Música ligera y Mejor Festival, Gira o concierto en Categoría Global Latina por De adentro pa afuera Tour, respectivamente.

Está claro que @Anitta le da igual quién cuando se trata de perrear 😳 Este momentazo con Isabel Díaz Ayuso sí que no nos lo esperábamos 🤣



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí

Pero pese a ser su primer galardón no era su primera ceremonia de entrega. Sus tablas sobre el escenario ponían al Wizink Center en pie. Primero Leo Rizzi con Amapolas, luego Anitta con Envolver y su increíble baile delante de la presidenta de la Comunidad de Madrid y para rematar Dani Fernández con Clima tropical y Dile a los demás. Antes Leiva había hecho correr el rock por nuestras venas con Como si fueras a morir mañana, su manera de agradecer el Golden Award que su amigo y compañero Dani Martín le había entregado en mano.

Cuenta atrás para LOS40 Music Awards 2023

La recta final de LOS40 Music Awards 2022 no levantó el pie del acelerador del espectáculo. Porque aún faltaban muchos importantes premios por recoger. O sin recoger. Porque desafortunadamente la gira Love on tour de Harry Styles impedía al británico estar en Madrid para la gala pero no agradecer su galardón a Mejor Álbum en Categoría Internacional por Harry's house. Una situación que se repetiría poco después con Dua Lipa como Mejor Artista o Grupo en directo de la misma categoría. Merecidísimo reconocimiento a su Future Nostalgia Tour.

Quien sí viviría su Golden Award en primera persona fue Juanes que suma ya su sexto LOS40 Music Award convirtiéndose en uno de los máximos ganadores de nuestra historia. El colombiano estaba como en casa recibiendo la estatuilla de manos de Pablo López y celebrando poco después la música junto a Morat en el escenario con quienes cantó 506 después de que sonara París.

Fue el preludio a otra actuación internacional de alguien que nos ha enamorado con su atrevido y enérgido sonido, Yungblud, que resume a la perfección su hit mundial Tissues. En el subidón al británico se le ocurrió subirse sobre una mesa y marcarse un zapateao sobre las bebidas de los invitados.

El testigo lo iban a coger Abraham Mateo y Ana Mena con Quiero decirte, Música ligera y Las 12. Un pequeño paréntesis de música en español que dio paso a los dos últimos directos de la noche.

El colofón de la noche más grande de la música en España. @davidguetta y @BeckyHill poniendo la guinda del pastel a una noche histórica de #LOS40MusicAwards.

Dos de los grandes triunfadores que abrieron la cosecha de premios iban a poner la guinda de una noche para el recuerdo. Ava Max volvía a los escenarios tras el parón que tuvo que hacer por problemas de salud con Maybe you are the problem y David Guetta revolucionaba Madrid junto a Becky Hill con un medley de sus últimos bombazos: Remember, Crazy what love can do y I'm good (blue).

El dj francés y la solista estadounidense se quedaron a un premio de rozar la gloria como hizo Rosalía. Terminaba el show de nuestras vidas y nos quedábamos como nuestra motomami favorita: Despechaos. Por fortuna, la cuenta atrás para LOS40 Music Awards 2023 ha comenzado.