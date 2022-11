Las redes enloquecen con el perreo de Anitta a Isabel Díaz Ayuso en LOS40 Music Awards: “Historia de España”

Si puede que haya algo que a Anitta le guste más que cantar es bailar. Concretamente, perrear. Anoche, en LOS40 Music Awards 2022 pudimos ver cómo la artista hacía uso de sus armas de seducción y nos conseguía Envolver en una actuación que pasará a la historia de la televisión y de nuestros premios.

Cuando le tocó subirse al escenario a interpretar su tema más viral, nunca imaginamos lo que pasaría a continuación. Y pasaron muchas cosas que hay que analizar. Para empezar, no necesitó a ningún elenco de bailarines junto a ella ni una coreografía compleja planificada a conciencia. Se bastó y se lució sola. Eso sí, con la ayuda de los asistentes, porque en un momento dado, se bajó de la tarima para bailar primero con un fotógrafo y, después, a uno de los personajes políticos que últimamente siempre está de actualidad: Isabel Díaz Ayuso.

Anitta se acercó a las mesas de los inviados con su feroz mirada y su sensual contoneo y, ni corta ni perezosa, se puso a perrear frente a la Presidenta de la Comunidad de Madrid como si tal cosa. Ayuso, un poco abrumada por la situación, no sabía dónde mirar. Sin embargo, inspirada por el empoderamiento de la cantante, también bailó sobre su asiento con un "movimiento sexy" colocando sus dos manos en la cabeza, tal y como canta King África en La Bomba.

Está claro que a @Anitta le da igual quién cuando se trata de perrear 😳 Este momentazo con Isabel Díaz Ayuso sí que no nos lo esperábamos 🤣





Eugenia Martínez de Irujo, hija de la Duquesa de Alba, también disfrutó del perreo intenso de la intérprete brasileña en primera persona. Y Belén Esteban, que se encontraba sentada justo al lado, lo grabó todo con su teléfono móvil. Y es que es imposible no querer capturar ese fragmento de la actuación para verlo una y otra vez.

Tal momentazo no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde los usuarios hicieron todo tipo de comentarios y crearon gran cantidad de memes. Pero otro de los detalles que más llamó la atención y causó más risas fue la reacción de una señora que, al ver a Anitta acercarse, retiró su silla de golpe y puso cara de susto.

isabel díaz ayuso la semana que viene en el congreso explicando su perreo con anitta

Anitta perreando a Ayuso es que no puedo con la simulación #LOS40MusicAwards

"Me podré mear"; "Historia de España"; "Estoy gritando"; "La Reina de Brasil"; "Es una Diosa"; "No entraba en mis predicciones para 2022 but here we are"; "Anitta haciendo de su actuación un meme de España es lo que necesitaba"; "Me estoy ahogando"; "surrealista"; "El terror de los conservadores a nivel internacional"... Todos estos son solo algunos de los mensajes que se publicaron en Twitter. ¿Cuál fue tu reacción?