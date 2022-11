Así es Pinar Deniz, la bellísima actriz turca que arrasa con 'Secretos de Familia' en Antena 3

Pinar Deniz es la chica del momento en el panorama de la ficción televisiva. La actriz, protagonista de la serie turca Secretos de Familia, ha cautivado al público de nuestro país gracias a su actuación en la nueva producción otomana que está emitiendo Antena 3 en el prime time del domingo para sustituir a la exitosa Infiel.

Secretos de Familia es una de las series turcas más especiales que se han emitido en abierto en España hasta la fecha y gracias a ello, está consiguiendo fidelizar al público de los domingos. Esta ficción, aunque mantiene el tono dramático que el público demanda, va mucho más allá de las relaciones amorosas y familiares a las que las producciones turcas nos tienen acostumbrados. Plantea una trama más típica de los thrillers que gira en torno a un crimen que parece, de inicio, irresoluble.

Pinar Deniz y Kaan Urgacioglu son los protagonistas y a su vez, sus personanajes, los más carismáticos del reparto. Ambos son dos actores muy populares en su país aunque algo menos conocidos en el nuestro. Por el momento, en España son muchos quienes reconocen ya sus caras e incluso se han empezado a escuchar algunos suspiros cuando suenan sus nombres... Por eso creemos que es el momenot adecuado para hablar un poco mas de ellos, y aquí, tal y como hemos hecho antes con Kaan Urgacioglu, lo haremos sobre Pinar Deniz. Un talento emergente de las telenovelas turcas y una de las actrices más bellas del panorama televisivo.

Pinar Deniz. / Edward Berthelot/GC Images

Pinar Deniz interpreta a Ceylin Erguvan en Secretos de familia pero este no ha sido su primer trabajo en la pequeña pantalla. La actriz, de ascendencia libanesa pero nacida en Adara (Turquía), ha trabajado ya a sus 29 años con Netflix, con el Kanal D y con otras productoras turcas.

A Deniz la hemos podido ver en títulos tan populares como La habitación roja (2020-2021), Kardeşim Benim 2 (2017), Sil Bastan (2014) y O Ses Turküye, su obra debut en 2011. Sin embargo, lo que la catapultó a la fama fue su papel en Vitamin Sensin (Mi vida eres tú en Hispanomaérica), una serie turca producida por O3 Medya ambientada en la Primera Guerra Mundial en la que Deniz le daba vida a Yidiz, uno de los personajes protagonistas que se suman a la insurgencia en la guerra por la independencia turca.

Más allá de sus dotes para el mundo de la interpretación y sus trabajos en cine y tele, Pinar Deniz también es muy popular en Turquía por haber protagonizado campañas de publicidad. Como muchas otras actrices turcas, Deniz se dedicó a la moda antes de sumergirse de lleno en el mundo de la ficción. Tras finalizar sus estudios de secundaria Pinar Deniz se inscribió en la Universidad de Estambul par estudiar Relaciones Públicas, pero fue entonces cuando el mundo del modelaje se cruzó en su camino. Desde entonces no ha parado de trabajar, llegando a aparecer en campañas fotográficas del más alto nivel e incluso a posar para el libro The atlas of beauty de la prestigiosa fotógrafa Mihaela Noroc.

Muy activa en Instagram, donde tiene 2,7 millones de seguidores

Pinar Deniz es muy activa en las redes sociales. Sobre todo en Instagram, donde acumula ya casi 2,8 millones de seguidores con quienes día a día, comparte muchos de sus hábitos. La actriz ama el deporte y las rutinas de belleza y, al igual que hace cuando concede entrevistas a publicaciones tan reputadas como Marie Claire, Elle y L'Officiel, de vez en cuando desvela algunas de las que sigue a sus seguidores.

Además, Deniz no pierde la oportunidad de subir a sus redes sociales fotos de su gato, uno de los grandes amores de su vida. La actriz ama y defiende públicamente a los animales y no pierde la oportunidad de decirlo alto y claro. Igualmente, se involucra en campañas de concienciación social como las de la lucha contra el cáncer de mama.

Enamorada y orgullosa

Aunque Pinir Deniz ha sido durante un tiempo reservada con su vida personal, la actriz y su nuevo chico, el también actor Kaam Yildrin (ex de Hande Erçel la protagonista de Love is in the air), acaban de anunciar hace solo unas semanas que son pareja. Los dos escogieron la misma fecha y la misma hora para publicar una fotografía juntos con la que confirmar los rumores que se venían escuchando.