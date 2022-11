Paula Echevarría se toma con humor el lapsus que tuvo Rosalía con su nombre en LOS40 Music Awards

Rosalía fue una de las grandes protagonistas de LOS40 Music Awards y no sólo por ser la artista que más premios se llevó en la noche, un total de tres: Mejor álbum, mejor gira y un Golden Music Award. Fue la encargada de abrir la gala y, posiblemente, la artista con la que más se fotografiaron los invitados.

Fue una noche de momentos inolvidables y de algún que otro pequeño lapsus. Alexia Putellas y Paula Echevarría fueron las encargadas de entregarle al premio al mejor álbum. Cuando la cantante se subió al escenario, se deshizo en elogios con la mejor futbolista del mundo.

“Qué fuerte, porque yo soy tan fan de Alexia. Yo no sabía que me lo estaba dando Alexia, que es muy fuerte, me acabo de dar cuenta. Que soy muy fan de ella y también de María”, dijo Rosalía nada más coger el micrófono. Y claro, todos nos quedamos a cuadros cuando llamó María a Paula Echevarría. Un lapsus del directo y de una explosión de emociones que hace caer en estos pequeños errores.

Intercambio de mensajes

Pero no hay nada como empatizar y tomarse estos lapsus con humor y es lo que hizo Paula Echevarría que contestó con un comentario en redes. “Eres un bombón! Y María y yo te amamos!”, dijo en clave de broma y con todo su cariño.

Y claro, Rosalía no dudó en reaccionar a su comentario. “Ay Paula diosmioooo yo rezando pa que por lo menos en tu DNI pusiera María Paula, pero no”, contestaba Rosalía en un intento de disculparse por su error.

Una artista agradecida

Sin duda una más de las muchas anécdotas que nos dejó una noche que no vamos a poder olvidar. “Honestamente, muchas gracias por el cariño, gracias por este premio. Cuando hice Motomami me tardé tres años en hacerlo y mientras lo hacía, dudaba. Yo pensaba, ¿será que cuando yo esté lista para compartirlo habrá alguien listo, al otro lado, para escucharlo? Y realmente, vaya que si hubo alguien. Muchas gracias por estar ahí, por darle tanto amor a Motomami. Gracias a mi familia, a mi pareja, a mi equipo. Gracias a todos los fans por darle tanto amor y a LOS40 por apoyar mi música”, decía en su discurso tras recoger el premio.

Rosalía gana la categoría Mejor Álbum (España) en Los 40 Music Awards:



“Mientras hacía MOTOMAMI dudaba, yo pensaba: ¿será que cuando yo esté lista para compartirlo habrá alguien listo al otro lado para escucharlo? Y vaya que si hubo alguien…” 🫶🏼❤️‍🔥 pic.twitter.com/bNUFmSqqpY — dinamarca (@dinamarcavt) November 4, 2022

Y con eso nos quedamos, con la grandeza de una artista que ha demostrado ser una motomami en todo momento, incluso cuando tiene pequeños lapsus fruto de los nervios.